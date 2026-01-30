Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria, da la clave para jugar con un gato: "Ayuda a liberar energía mental"

El juego no es solo una fuente de diversión para los gatos, sino una parte esencial de su bienestar integral, una de las formas más naturales que tiene el gato de ejercitarse. "A través del movimiento se fortalecen músculos y articulaciones", explica Eva Sánchez-Paniagua, directora técnica veterinaria de Clinicanimal.

"Pero también se previenen patologías asociadas al sedentarismo, como el sobrepeso o la pérdida de condición física, cada vez más frecuentes en gatos domésticos".

Los felinos conservan un fuerte instinto cazador que, si no se canaliza adecuadamente, puede derivar en estrés, aburrimiento o conductas no deseadas, como la destrucción de objetos o el juego agresivo.

Por esto, ofrecer estímulos apropiados no solo mejora su calidad de vida, sino que también contribuye a un comportamiento más equilibrado.

Crecer jugando

En el caso de los gatitos, los juguetes adaptados a su tamaño y nivel de energía favorecen el aprendizaje de habilidades básicas y estimulan la actividad de manera segura. A medida que los gatos crecen, el juego sigue siendo una herramienta esencial para evitar el sedentarismo y mantener un peso saludable.

Además del ejercicio físico, el juego desempeña un papel crucial en la estimulación mental y la prevención del estrés. Los juguetes que incluyen movimientos impredecibles o retos sencillos estimulan la curiosidad natural del gato y favorecen su concentración.

"El juego interactivo ayuda a liberar energía mental acumulada y a mantener al gato emocionalmente equilibrado, con menor riesgo de desarrollar conductas compulsivas o problemas de comportamiento", subraya Sánchez-Paniagua.

Con esta premisa, es importante optar por una línea de juguetes diseñada para acompañar las distintas fases vitales del gato, con el propósito de cubrir las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de los felinos, fomentando su desarrollo, actividad y relajación.

"Entender el juego como una necesidad básica, y no como un extra, es clave para cuidar la salud física y emocional del gato a lo largo de toda su vida", concluye Sánchez-Paniagua.