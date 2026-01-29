320.000 perros viven en hogares de Madrid: más de un 10% del total, pero un 50% menos que en Andalucía

Madrid se ha convertido en una ciudad donde los perros forman parte del paisaje urbano tanto como las terrazas o el tráfico. Los datos más recientes hablan de 323.175 perros registrados en el municipio en 2024, una cifra que ayuda a entender hasta qué punto la ciudad es ya un espacio compartido entre personas y animales de compañía.

Detrás de ese número hay miles de familias, personas mayores que pasean con su perro a diario, jóvenes que adoptan en protectoras y vecinos que organizan su rutina en torno a horarios de paseos, parques caninos y visitas al veterinario.

Ese volumen de perros censados no solo refleja una afición creciente por las mascotas, sino también un cambio profundo en la forma de entender la vida urbana.

Una realidad masiva

Tener perro en Madrid ya no es un hecho aislado, sino una realidad masiva que condiciona el diseño de los espacios públicos, la normativa municipal y hasta la economía local: desde los negocios pet friendly hasta las clínicas veterinarias, peluquerías caninas o servicios de paseo.

El censo permite al Ayuntamiento dimensionar mejor estos fenómenos y planificar qué recursos necesita cada barrio para absorber esa presencia sin conflictos.

El registro de perros, además, cumple una función esencial de responsabilidad. Un animal identificado está vinculado a un titular que debe responder por su bienestar, su educación y su conducta en la calle.

Historias de responsabilidad

En una ciudad tan poblada como Madrid, esto es clave para gestionar desde las vacunas y el control de enfermedades hasta los incidentes por mordeduras, pérdidas o abandonos. Cuando se habla de 323.175 perros registrados no se está manejando solo una cifra estadística: se está hablando de 323.175 historias en las que alguien ha asumido formalmente esa responsabilidad.

Esta magnitud también tiene consecuencias directas sobre la convivencia. Más perros significan más uso de zonas verdes, más necesidades de espacios de esparcimiento específicos, más presencia de animales en portales, ascensores y transportes.

De ahí que surjan debates sobre horarios de suelta en los parques, normativas de correas y bozal, limpieza de excrementos o acceso a playas y zonas de ocio. El dato del censo se convierte en argumento tanto para quienes reclaman más infraestructuras caninas como para quienes piden mayor control y civismo.

Un futuro necesario

Al mismo tiempo, la cifra invita a reflexionar sobre el futuro. Si la tendencia de los últimos años se mantiene, Madrid seguirá viendo crecer su población canina y con ella la necesidad de políticas más finas: educación en tenencia responsable, fomento de la adopción frente a la compra, campañas de esterilización y medidas para que ningún perro registrado acabe siendo uno más en las estadísticas de abandono.

Los 323.175 perros registrados en 2024 son una fotografía del presente, pero también un recordatorio de que la ciudad del mañana se construye contando con ellos, no solo como mascotas, sino como parte de la vida cotidiana de Madrid.