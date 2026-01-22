Confirmado: Rescatan con vida a Boro, el perro perdido durante cinco días tras el accidente de tren de Adamuz

Boro, el perro que se había perdido después del accidente de Adamuz, por fin en brazos de su dueña. Ema Infoca

Boro, el perro que llevaba días desaparecido tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha sido finalmente encontrado y ya se ha reunido con su dueña. El esperado reencuentro se produce después de una búsqueda intensa en la que han participado equipos especializados, voluntarios y colectivos animalistas, que no han cesado en su empeño hasta conseguir poner a Boro a salvo.

Un grupo de bomberos forestales de Ema Infoca acaba de publicar en redes sociales las fotos que toda España estaba esperando. El pequeño Boro, todavía asustado, se encuentra por fin en los brazos de su dueña.

La conmovedora escena dona esperanza al trágico accidente ocurrido el pasado 18 de enero. Su dueña, Ana García Aranda (26 años), viajaba con su hermana Raquel, embarazada, y su cuñado cuando el tren se salió de la vía y descarriló.

Tras el impacto, Boro escapó del lugar. Entre las lágrimas, Ana recuerda ese momento, contando a EL ESPAÑOL que lo cogió en brazos, pero estaba tan asustado que se escapó. No volvió a encontrarlo y apareció ante los medios para pedir ayuda. Su animal no era solo una mascota, era su familia y pidió toda la ayuda posible para encontrarlo.

La primera localización

Aunque ayer fue avistado por agentes medioambientales, no fue rescatado. A causa del miedo, Boro huyó antes de que pudieran atraparle.

Según la asociación Tribu Animalistaubuntu, el perro fue avistado alrededor de las cuatro de la tarde, gracias a la colaboración de los voluntarios que permanecen en el terreno. A la búsqueda se han sumado también brigadas de bomberos voluntarios, reforzando los dispositivos que ya trabajan en la zona.





A las 22 de la noche, el Partido PACMA compartió un vídeo en sus redes sociales de Ana, informando que todavía no habían conseguido atrapar al perro. Los días pasaban y el agobio crecía mientras los voluntarios intentaban acercarse al perro. Todo el país esperaba despertarse con buenas noticias, y por fin acaban de llegar.

Una luz al fondo del túnel

Esta mañana a las 10:30, Ana volvió a ver la luz al fondo del túnel. Tras el impacto, la situación de la familia se volvió crítica: su hermana Raquel resultó gravemente herida y permanece ingresada en la UCI. Para la joven, reencontrar a Boro se había convertido en un acto de supervivencia.



Si por ahora no podía hacer nada para su hermana, por lo menos necesitaba intentar rescatar a su perro. Es parte de su familia y no podía dejarle atrás.



Ante este conmovido llamamiento, amigos, voluntarios y amantes de los animales han llegado al sitiu para lo mismo: batir el terreno y buscar a Boro. El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) solicitó formalmente al Ministerio del Interior un permiso excepcional para acceder al área del siniestro.

Dada la peligrosidad de la zona, catalogada como de alto riesgo, el acceso permanece restringido. No obstante, ayer le concedieron una autorización especial para que un equipo profesional trabajara sobre el terreno y así siguió la busquéda. Garantizaron que la intervención iba a ser estrictamente controlada.

Salvar una vida

Ahora, las fotos de Boro en brazos de Ana son un alivio al corazón, esa luz de esperanza que todos necesitábamos en estos duros momentos.

La búsqueda incesante de los amigos, voluntarios y los agentes de medioambiente ha sido la demostración de que juntos podemos salvar más de una vida. Esta historia ha tenido un final feliz gracias a todas esas personas que han entendido en el fondo de sus corazones, la importancia de iluminar este caso y han apoyado a la familia durante todos estos días.



En medio del dolor y los escombros, Ana vuelve a encontrar paz. Boro ha sido rescatado y recuperado y, después de varios días de miedo, perdido en un bosque, por fin puede volver a casa.