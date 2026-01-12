Victoria, educadora animal, sobre cómo construir una jaula para hámster: "La entrada tiene que ser de 0,07 metros"

Un hámster en una casita de plástico. Istock

Construir a mano una jaula para hámster es, a la vez, un proyecto de bricolaje y una forma directa de derribar una de las quejas más habituales en la comunidad de cuidadores: la barrera económica.

Victoria Raechel, educadora animal, insiste en que no hay excusa para no ofrecer a un hámster un entorno enriquecedor, porque si hay voluntad, hay una manera.

Mientras se ahorra para las inversiones inevitables —un recinto grande, un lecho profundo y una rueda adecuada—, gran parte del hábitat puede construirse con muy poco presupuesto.

Solo hace falta usar madera, malla y accesorios caseros, siempre que sean seguros y no tóxicos para el animal. De esta forma, un proyecto de jaula DIY demuestra que el cuidado responsable no tiene por qué estar reñido con la economía doméstica.

Los mejores aliados

Para aquellos abrumados por el costo de los accesorios de marca, Victoria propone una solución accesible: "El cartón y el pegamento no tóxico se convertirán en tus mejores amigos".

La experta sugiere reutilizar cajas de envíos, comprar cajas de mudanza baratas o reciclar envases de productos.

En cuanto al ensamblaje, aclara que cualquier pegamento blanco escolar sirve, siempre que sea no tóxico.

Con estos materiales básicos y maderas seguras (como álamo o abedul), los propietarios pueden construir plataformas robustas que eviten aplastamientos cuando el hámster excava.

Réplicas de productos de lujo

Uno de los puntos fuertes de la jaula casera es la creación de escondites. Victoria muestra cómo replicar productos costosos utilizando simplemente cartón y cinta de papel.

"Tienes el mismo producto por mucho menos", afirma tras construir un escondite "asomable" de 12,2 pulgadas de largo.

Además, destaca la importancia de los escondites de múltiples cámaras, diseñados para "imitar las muchas habitaciones que un hámster tendría naturalmente en sus madrigueras" para dormir, comer y orinar.

Aunque suelen ser caros en madera, Victoria asegura que se pueden hacer versiones efectivas con cartón e incluso cajas de cereales modificadas.

Elementos como soportes para esponjas o quemadores de cera pueden servir, siempre que se respeten las dimensiones de entrada: "Para un hámster sirio querrás que el diámetro de la entrada sea de 2,8 pulgadas y para los enanos de 2".

Juguetes contra el aburrimiento

El video también ofrece soluciones para los juguetes y sustratos. Victoria sugiere el uso de arena de juegos infantil (previamente tamizada y horneada para desinfectar) como una alternativa económica a la arena de baño comercial.

Para mantener al roedor ocupado, presenta varios proyectos de bricolaje (DIY):

Túneles personalizados: Hechos con cartón corrugado para adaptarse a hámsteres grandes que no caben en tubos de papel higiénico.

Cajas de forrajeo: Utilizando tubos de cartón cortados y mezclados con semillas y hierbas.

Juguetes comestibles: Masticables de madera recubiertos con una mezcla de harina y agua (a modo de pegamento) y semillas, horneados a 250°F.

La función sobre la estética

Victoria Raechel concluye su intervención recordando a los espectadores que la estética es una preocupación humana, no animal. "A tu hámster no le importará si es un escondite de varias cámaras hecho de madera o cartón; lo que importa es que ahora tiene acceso a uno", sentencia.

El mensaje final es de aliento para los dueños que están en proceso de mejorar: se puede llenar un recinto y hacerlo divertido usando la creatividad hasta que sea posible comprar productos de mayor gama.