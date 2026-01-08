DogValley, el nuevo hotel 5 estrellas para perros: piscina, jardín olfativo y bosque privado, a partir de 95 euros la noche

DogValley es un resort canino premium situado en Saint-Chéron, a unos 45 minutos de París, que se presenta como un "hotel cinco estrellas" para perros, con una experiencia muy distinta a la de una guardería tradicional.

Nació en julio de 2025 con la ambición declarada de ofrecer a cada perro unas vacaciones tan cuidadas como las de sus tutores humanos, combinando hospitalidad de lujo y conocimiento del comportamiento animal.

Una noche cuesta 95 euros por perro. Ese precio incluye la suite individual de 10 m², el acceso a los 5 hectáreas del dominio, actividades y paseos, y el transporte ida y vuelta desde zonas cubiertas de París y alrededores.

Un resort canino en plena naturaleza

DogValley ocupa un dominio de praderas y bosques privados, vallados y controlados, donde los perros pueden moverse con seguridad. Se encuentra en plena naturaleza, pero a menos de una hora de París.

Cada perro se aloja en una suite individual, diseñada con materiales seguros y fáciles de limpiar, con varias zonas de descanso y climatización adaptada a la estación.

Estas habitaciones están pensadas para reducir el estrés, ofrecer silencio y permitir una recuperación real después de las actividades del día.

Instalaciones pensadas para el bienestar

El corazón de DogValley son sus infraestructuras. Hay una piscina exclusiva para perros, utilizada tanto para juego como para actividad física suave.

El jardín olfativo está diseñado para la estimulación sensorial. Mediante diferentes olores y texturas fomenta la exploración tranquila y el circuito de propiocepción, con elementos que trabajan equilibrio, coordinación y conciencia corporal de forma controlada.

Además, destacan las praderas privadas y un bosque cerrado, donde se realizan paseos y juegos en pequeños grupos bajo la supervisión del equipo.

Estas instalaciones permiten organizar jornadas variadas, alternando actividad física, estimulación cognitiva y momentos de descanso, algo clave para el equilibrio emocional del perro.

Filosofía de diseño y equipo

DogValley se inspira explícitamente en los estándares de la hotelería de lujo humana. El diseño del resort refleja el cuidado por la circulación de los animales, la luz natural y la insonorización de los espacios.

La dirección del proyecto insiste en el uso de métodos de educación positiva y bajo la supervisión de un equipo formado y disponible para supervisar a los perros en todo momento. Como declaran en su web, el objetivo es que cada perro sea tratado como un invitado individual, con atención a su carácter, nivel de energía y posibles sensibilidades.

Servicios y experiencia

Además del alojamiento, DogValley ofrece un conjunto de servicios premium orientados tanto al perro como a la tranquilidad del tutor. Por ejemplo, el transporte ida y vuelta desde París y el oeste parisino en vehículos climatizados, incluido en muchas de las fórmulas de día y de noche.

Las estancias de día o noche incluyen actividades personalizadas en función del perfil del animal y los servicios adicionales de peluquería, osteopatía canina, masajes y educación, reservables como complementos al alojamiento.​

Un enfoque boutique

DogValley se posiciona como un establecimiento de capacidad reducida: en torno a una veintena de perros por día o noche. Esta limitación deliberada permite mantener grupos sociales pequeños, reducir el ruido y el estrés, y garantizar una supervisión cercana por parte del equipo.

Con tarifas alineadas con el segmento alto de la hotelería para animales, el resort se dirige a propietarios que consideran a su perro un miembro pleno de la familia y buscan una experiencia más cercana a un "todo incluido de bienestar" que a una simple pensión.

En un contexto en el que el turismo pet‑friendly y los servicios premium para mascotas crecen con fuerza, proyectos como DogValley ilustran la evolución del cuidado canino hacia modelos más personalizados, experienciales y exigentes en calidad.

