Así se enseña la adopción responsable a niños entre 3 y 7 años: "La mascota no es una moda o un juguete"

La Navidad llega cargada de ilusión, pero también de decisiones impulsivas. Entre las cartas a los Reyes Magos y los deseos de Papá Noel, un clásico se repite cada año: pedir un perro como regalo.

Para evitar que esas ilusiones terminen en abandono o frustración, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha decidido dar un paso más con su proyecto educativo "Soy más bonito por dentro", extendiéndolo por primera vez a niños de entre tres y siete años.

El objetivo, explica la asociación, es educar desde edades muy tempranas en la responsabilidad que implica tener un perro, recordando que incorporar un animal al hogar "no puede ser una decisión impulsiva, como si se tratara de un juguete más".

Aprender jugando

La iniciativa continuará en 2026 su recorrido por colegios de toda España, adaptada a la curiosidad y ritmo de atención de los más pequeños.

Las sesiones —de unos 40 minutos— combinarán dinámicas visuales, juegos y actividades prácticas para que los niños comprendan jugando cómo se comportan los perros, qué necesitan y por qué cada uno es diferente.

Los protagonistas, además de los alumnos, serán los propios perros, convertidos en "tutores" por un día.

Su presencia permitirá mostrar de forma directa cómo la morfología, el carácter y la predictibilidad influyen en cada animal, tres factores esenciales para asegurar una convivencia feliz y equilibrada.

"Queremos que los niños aprendan a identificar esas diferencias y entiendan que adoptar o comprar un perro implica conocerlo, respetarlo y cuidarlo", explican desde la RSCE.

Más allá de la apariencia

El programa, que la RSCE impulsa desde hace un año, invita a mirar más allá de la estética o las modas. Su mensaje es claro: cada perro tiene su propio carácter y necesidades, y no todos se adaptan del mismo modo a todos los estilos de vida o familias.

"El objetivo de este proyecto es educar para que los niños comprendan que un perro es un ser vivo, no una moda ni un juguete", subraya José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

"La educación en la empatía y el respeto es la base para fomentar una tenencia responsable y una convivencia sana con los animales".