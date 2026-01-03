Alex Santillana, experto en animales, revela cómo eliminar el olor a perro de tu casa: "Esta mezcla es para 10 litros de agua"

Para los amantes de los animales, mantener la casa impecable es un desafío constante. Por esto, en un vídeo de YouTube, el experto en animales Alex Santillana aclara cómo eliminar el olor de perro en el hogar.

En respuesta a estas inquietudes, el experto del canal ha compartido su protocolo de limpieza y una fórmula casera que promete un ambiente fresco utilizando ingredientes cotidianos.

La técnica de las dos bayetas

Antes de aplicar cualquier producto, el especialista subraya la importancia de la metodología. El primer paso consiste en retirar el alimento del suelo y limpiar los puntos donde la mascota orinó.

Para ello, recomienda una técnica de diferenciación: "Es muy importante que tengamos dos bayetas", explica.

El proceso inicial requiere usar el primer trapeador humedecido únicamente con agua para "absorber perfectamente la orina" antes de limpiar a fondo.

Para facilitar esto en hogares con familia, el experto sugiere un sistema de códigos de color: "En casa utilizamos un trapeador de color amarillo para retirar la pipi, puesto que tenemos niños y es más fácil que ellos relacionen el color amarillo con la orina y el color verde para limpiar".

La fórmula secreta

La mezcla principal, diseñada para una cubeta con 10 litros de agua, combina elementos de limpieza y cocina para neutralizar olores. Según las instrucciones del vídeo, la fórmula incluye:

Una taza de suavizante de tela.

Media taza de aromatizante para pisos.

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Una cucharada de sal (fina o granulada).

El jugo de un limón (sin semillas).

Tres cucharadas de detergente líquido.

Una vez preparada la solución, se debe humedecer el segundo trapeador (el de limpieza), exprimirlo bien y dar una o dos pasadas por el área afectada.

Lo que nunca debes usar

Quizás el punto más crítico de las declaraciones del experto es la advertencia sobre productos químicos comunes que resultan peligrosos.

"No puedes utilizar cloro, no puedes utilizar azufre", advierte tajantemente el presentador. Explica que los perros poseen glándulas en las almohadillas de sus patas que pueden "absorber de manera tópica este tipo de químicos", los cuales resultan "altamente tóxicos para ellos".

Por el contrario, asegura que ninguno de los ingredientes de su mezcla casera es tóxico para la mascota.

Higiene y ventilación

El experto concluye que la limpieza del suelo no lo es todo. Para que la casa pierda ese olor característico, es vital la circulación del aire. "Debemos abrir las ventanas durante el día, dejar que el aire corra, que la casa se ventile", aconseja.

Asimismo, recuerda que el origen del olor suele estar en el propio animal, por lo que recomienda el "cepillado diario" como método efectivo para limpiar a la mascota y quitarle el mal olor.

Al seguir estos pasos, el experto asegura que el hogar mantendrá un aroma suave y agradable, lejos de los olores fuertes y químicos.