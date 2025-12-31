Cómo celebrar Nochevieja con tu mascota: con este plan "pre-fiesta" adaptado a tu animal llegaréis más relajados

La Nochevieja también puede ser una fiesta para tu mascota: no se trata solo de "protegerla del ruido", sino de hacerla partícipe de una noche especial a su manera, con calma, seguridad y pequeños rituales compartidos.

Convertir el último día del año en un momento de conexión con tu perro o tu gato es una forma preciosa de empezar el nuevo año reforzando el vínculo.

Antes de que llegue la medianoche, puedes organizar un plan "pre-fiesta" adaptado a tu compañero: en el caso de los perros, un paseo algo más largo y entretenido, con olisqueo y juego, les ayudará a llegar a la noche más relajados.

Para los gatos, un buen rato de juego interactivo en casa será su particular "tarde de celebraciones". Mientras tú preparas la mesa o recibes visitas, puedes ofrecerle un lugar cómodo cerca de la zona social, con su cama o manta favorita, para que sienta que forma parte del ambiente sin agobios.

Música suave y luces cálidas

El espacio de casa también puede "vestirse de fiesta" pensando en ellos: en lugar de petardos y ruidos estridentes, ambienta con música suave y luces cálidas que transmitan calma.

Puedes preparar un rincón especial con su cama bien mullida, alguna manta nueva o su juguete preferido, e incluso un "buffet" perruno o gatuno con snacks saludables y adecuados para su especie, que solo se sirven en momentos señalados como este.

A la hora de la cena, tu mascota no tiene por qué quedar al margen: basta con marcar algunas normas claras y sustituir esos caprichos peligrosos por premios específicos para ellos.

Puedes reservar un momento antes o después de tu cena para ofrecerle su "banquete especial": su comida favorita, algún snack funcional o un juguete relleno, de manera que también tenga su pequeño ritual gastronómico de Nochevieja.

Las campanadas

Cuando se acerquen las campanadas, en lugar de que el foco esté solo en el ruido exterior, puedes incluir a tu mascota en un ritual tranquilo. Mientras suenan, permanece cerca, háblale en tono suave, acaríciale si le gusta y celebra con él o ella el cambio de año.

Muchas personas brindan y, acto seguido, entregan a su perro o gato un premio, un juguete nuevo o un rato extra de mimos, como símbolo de que también son parte esencial de lo que viene.

Si hay invitados, explicar que la mascota forma parte de la celebración ayuda a que todos la respeten: se puede animar a los niños a felicitar el año "a su manera", con caricias cuidadosas o un juguete, siempre que el animal se muestre receptivo.

Y si tu compañero es más tímido o sensible al bullicio, la opción festiva puede ser precisamente ofrecerle un refugio tranquilo preparado con mimo, su cama, música suave y algún premio especial, y turnaros para entrar a "felicitarle el año" en un ambiente de paz.

​

Después de la medianoche, cuando el ruido empiece a bajar, es un momento perfecto para cerrar la noche con calma: un último paseo corto pero relajado con tu perro, o unos minutos de juego suave y caricias con tu gato en el sofá.