Una experta en animales revela por qué los gatos tiran objetos: "Es el mismo movimiento que usan para cazar presas"

¿Alguna vez ha visto a su gato fijar la vista en un objeto, alargar la pata con calma y empujarlo al vacío como si nada? Más que una simple "trastada", este gesto encierra un comportamiento mucho más complejo, en el que se mezclan física, curiosidad e instinto felino.

Tal y como explica la divulgadora de Maratreuh, el canal de YouTube especializado en gatos, "no lo hace por travieso, tiene una razón súper interesante: explora cómo funciona el mundo".

La pata como herramienta científica

Según la información revelada, los felinos utilizan sus extremidades para testear su entorno. "Su pata es como su mano científica; tocan, mueven, empujan y dejan caer objetos para entender cómo reaccionan ante ellos", explica la narradora.

Para la mente de un gato, un objeto cotidiano sobre una mesa representa una incógnita por resolver. "No ven un vaso, ven un experimento: ¿qué pasa si lo empujo? ¿Suena, rueda, se rompe, se mueve?".

La experta describe este proceso como "miniexperimentos" naturales que realizan a diario para investigar su realidad.

El factor aburrimiento y el instinto cazador

Más allá de la curiosidad, el aburrimiento juega un papel crucial. Cuando un gato carece de estímulo mental, tirar cosas se convierte en un "jueguito rápido" que le proporciona una recompensa sensorial inmediata a través del sonido y el movimiento.

Además, este comportamiento está intrínsecamente ligado a su naturaleza depredadora. "Ese movimiento de empujar es casi el mismo que usan cuando cazan presas pequeñas", señala el vídeo.

Ante un objeto pequeño, como un lápiz o un maquillaje, su instinto les dicta: "Golpea, hazlo correr", tratándolo como una presa disponible.

Una llamada de atención efectiva

Los gatos también han aprendido a utilizar la gravedad para manipular a sus dueños. La experta advierte que si el animal nota que al tirar algo el humano reacciona —ya sea hablando, girándose o corriendo—, pensará: "Perfecto, así llamo a mi humana otra vez".

Asimismo, poseen "reflejos supersensibles" que les impulsan a empujar automáticamente cualquier objeto que parezca suelto o inestable, similar a la compulsión humana de enderezar un cuadro torcido.

¿Tiene solución? Para aquellos que deseen proteger sus pertenencias, la recomendación final es clara: "Si quieres que tu gato deje de hacerlo, solo dale más juguetes, más actividad y mantén los objetos importantes fuera de su alcance".