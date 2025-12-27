Un veterinario español da la clave para curar el mal aliento de tu perro: "Con este alga el sarro empezará a disminuir"

Un hombre con un perro en la playa.

El mal aliento en los perros se ha normalizado tanto que mucha gente lo asume como "algo típico de la edad", cuando en realidad suele ser el primer aviso de un problema dental importante.

El veterinario Andrés lo resume con crudeza: hay mil productos en el mercado prometiendo bocas sanas y sonrisas perfectas, pero solo una herramienta ha demostrado resultados consistentes en la reducción del sarro en muchos perros: el alga Ascophyllum nodosum.

El problema real

La halitosis en perros casi nunca es solo una cuestión de olor, sino la cara visible de la acumulación de placa y sarro en dientes y encías. Esa capa dura y amarillenta no solo afea la dentadura, también puede provocar inflamación, dolor, infecciones y, a largo plazo, pérdida dental.

Según explica Andrés, la industria ha llenado estanterías con snacks "dentales", sprays milagrosos, soluciones líquidas y juguetes supuestamente limpiadores que rara vez atacan el origen del problema de forma eficaz y constante.

Muchos mejoran superficialmente el olor o aportan una sensación de frescor, pero no reducen de verdad los depósitos de sarro ni previenen su formación de manera significativa.

Ascophyllum nodosum

Frente a este panorama, el veterinario señala a un protagonista inesperado: Ascophyllum nodosum, un alga marina que se ha estudiado por su efecto sobre la placa y el sarro cuando se añade de forma regular a la dieta del perro.

"Busca un producto que sea esa alga, sin perritos felices en la foto del bote, solo Ascophyllum, y el sarro empezará a disminuir", aconseja Andrés.

La clave, según explica, es optar por fórmulas sencillas, sin azúcares añadidos, aromas artificiales ni mezclas innecesarias que encarezcan el producto sin aportar beneficios reales. Esta alga suele administrarse en forma de polvo espolvoreado sobre la comida diaria.

Con el uso continuado, puede ayudar a ablandar y reducir los depósitos existentes y, sobre todo, a dificultar la nueva adhesión de placa a la superficie dental, lo que se traduce en mejor aliento y menos acumulación visible.

Expectativas realistas

A pesar de sus beneficios, Andrés insiste en un punto fundamental. Si el perro lleva diez años acumulando sarro, con las encías muy dañadas y los dientes moviéndose, ningún suplemento va a devolverle una dentadura nueva ni a evitar que necesite una limpieza profesional o incluso extracciones.

Donde Ascophyllum nodosum muestra su mejor cara es en perros que aún no presentan enfermedad periodontal grave o tras una limpieza dental profesional, cuando se quiere mantener la boca en mejores condiciones durante más tiempo.

"Si no es tu caso, te aseguro que te va a funcionar", afirma el veterinario, subrayando que, usada con constancia y dentro de un plan de higiene dental, puede marcar una diferencia notable y, además, con un coste mucho menor de lo que muchos dueños imaginan.

Lo que puedes hacer desde hoy

El mensaje de Andrés es claro: antes de seguir probando productos llamativos que prometen milagros, merece la pena mirar la etiqueta con ojo crítico y apostar por soluciones con respaldo real.

Elegir un producto a base de Ascophyllum nodosum, revisar el estado actual de la boca del perro y pedir a tu veterinario una exploración dental completa son pasos sencillos que pueden mejorar tanto su salud como su calidad de vida.

Porque detrás de un "simple" mal aliento, muchas veces se esconde un problema que sí tiene solución cuando se aborda con información y sin artificios.