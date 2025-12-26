El café de Marbella que ofrece un menú entero para perros a partir de 1,50 euros: "Nos gusta mimar a los animales visitantes"

En ciudades costeras como Marbella, las mascotas también se han ganado un hueco en la vida social de sus dueños, desde el paseo por el puerto hasta el brunch de fin de semana.​

En Puerto Banús, muchos de esos planes pasan ya por Rosas Café, un local donde el café de especialidad, el brunch bonito y los perros conviven de forma natural.

Situado en Marbella, se ha convertido en uno de los puntos de encuentro favoritos para quienes quieren compartir un rato con sus mascotas: no es solo un lugar donde comer, es también un punto de reunión para una comunidad.​

Comida, moda y animales

Los platos elaborados y la atmósfera cálida y acogedora reflejan la pasión por la calidad y la experiencia. Rosas Café ofrece desayunos, almuerzos y momentos de calma, como un refugio frente a la cotidianidad de la vida.​

Fundado por Ana Santos, que durante su tiempo en la industria de la moda se dejó inspirar constantemente por personas y lugares, el café nace de un sueño muy personal. "Mi sueño era crear un espacio acogedor que reuniera mis pasiones: comida saludable, diseño, moda y animales", escribe en el blog.​

Este restaurante nació de ese sueño: un lugar experiencial donde cuidarse y mimar a las mascotas. Rosas Café ofrece un menú específico solo para ellas: "Amamos a los animales visitantes y nos gusta mimarlos tanto como a nuestros clientes humanos".​

Un menú especial

Reconocen que un simple platito de galletas no es suficiente, por eso han diseñado un menú para perros con el que puedas permitirles probar algo un poco más gourmet.

Golosinas de pollo, salchichas de pato, mini hamburguesas de carne, terrinas de pollo o de carne orgánica e incluso caprichos más sofisticados como macarons de salmón ahumado y opciones especiales para cachorros forman parte de la propuesta.​

El menú está pensado para todo tipo de peludos, con precios cerrados: cada plato completo se sirve en caja por 5,90 euros y cada porción individual por 1,50 euros, mientras que las terrinas tienen un precio de 5,50 euros.​

Para los humanos, la cocina combina repostería de inspiración francesa, platos saludables y un brunch internacional con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, siempre con un toque de creatividad y diversión. Los ingredientes son de origen local y ponen en valor el producto de la Costa del Sol.