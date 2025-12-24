Una psicóloga revela que el 93% de las personas se siente menos sola en Navidad gracias a su animal: "Está ahí cuando surge la tristeza"

La Navidad suele ser un tiempo de luces, reuniones y recuerdos compartidos. Sin embargo, para muchas personas también es una época en la que la ausencia se hace más visible: una silla vacía, una tradición que ya no se repite o un eco del pasado que despierta la nostalgia.

En este contexto, los vínculos con los animales de compañía pueden convertirse en un valioso refugio emocional. Así lo destaca la Fundación Affinity, que subraya el papel esencial que perros y gatos desempeñan para aliviar el duelo y la soledad durante estas fechas.

Según el Barómetro de la soledad no deseada en España, 1 de cada 10 españoles asocia el sentimiento de soledad con haber dejado de convivir con personas con las que antes compartía hogar.

En momentos emocionalmente intensos como la Navidad, esos sentimientos pueden reavivarse, y los animales actúan como una fuente estable de compañía y consuelo.

La ausencia de quienes ya no están

"En Navidad, muchas personas sienten con más fuerza la ausencia de quienes ya no están. Los animales no sustituyen ese vacío, pero sí ofrecen algo muy valioso: una presencia tranquila que acompaña sin pedir nada a cambio", explica Loreto Sánchez, psicóloga sanitaria.

"Están ahí cuando la tristeza aparece, sostienen lo que cuesta decir en voz alta y nos ayudan a encontrar calma en lo cotidiano".

Una revisión científica, Pet ownership, loneliness, and social isolation: a systematic review, confirma esta observación: los animales de compañía proporcionan apoyo emocional, reducen el aislamiento social y refuerzan la sensación de hogar.

Para Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, la clave no está solo en tener un animal, sino en el vínculo que se establece con él.

Sobrellevar los retos

"El vínculo real entre la persona y su perro o gato, junto con las rutinas y cuidados diarios, genera compañerismo y ayuda a amortiguar la soledad". El psicólogo Alberto Soler coincide: "Apoyarnos en el vínculo con nuestros animales para sobrellevar los retos emocionales tiene todo el sentido".

En una encuesta realizada a su comunidad digital, el 76% de las personas reconoció sentir con más intensidad las ausencias en Navidad y el 93% afirmó que tener un animal esperándoles en casa les ayuda a sentirse menos solos.

De hecho, el 67% asegura hablar con sus mascotas cuando atraviesa momentos difíciles. "Expresar nuestras preocupaciones ante alguien que escucha sin juzgar —aunque no responda— ayuda a reducir el peso emocional y a encontrar claridad", añade Soler.

Recuperar la vitalidad

El testimonio de Carmen Loarce resume de forma sencilla y conmovedora la capacidad de los animales para devolver la ilusión. Tras perder a su madre y, poco después, a Pícolo, el perro con el que convivió 17 años, Carmen creyó que la tristeza le impediría volver a disfrutar de la Navidad.

"Pero entonces llegó Pistacho", recuerda. "Nos devolvió la alegría, las ganas de decorar la casa y de volver a compartir las fiestas en familia. Gracias a él, volvimos a vivir la Navidad como antes".

En un tiempo donde las ausencias se perciben con más nitidez, los animales de compañía no llenan vacíos, pero sí acompañan. En silencio, con su sola presencia, recuerdan que la compañía puede encontrarse también en los gestos más simples y en los vínculos más puros.