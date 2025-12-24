Acaba de llegar el estuche "edición especial" para cuidar la piel de tus mascotas: disponible por sólo 29,99 euros

En plena temporada navideña, también nuestras mascotas se merecen un pequeño regalo. Cada tutor puede aprovechar estas fechas para cuidar del bienestar del animal y pensar en ellos.

La firma profesional de cosmética animal PSH presenta una propuesta que celebra a los miembros más peludos del hogar. Disponible por 29,99 euros, el set incluye champú (300 ml), acondicionador (100 ml), bruma Aloe Lover (100 ml), Paw Protector (50 ml) y Otic Cleaner (50 ml).

Su nuevo estuche de edición especial, pensado como un ritual de belleza y bienestar, convierte el aseo de perros y gatos en una experiencia sensorial con propósito: reforzar el vínculo entre humanos y mascotas.

Una higiene adecuada

Lavar el pelo de las mascotas es una parte fundamental de su cuidado y bienestar general. Una higiene adecuada no solo mantiene su pelaje limpio, brillante y libre de malos olores, sino que también ayuda a prevenir problemas cutáneos como irritaciones, infecciones o la presencia de parásitos.

Además, el baño permite eliminar el exceso de grasa y suciedad acumulada, favoreciendo la oxigenación de la piel y la regeneración del manto.

Más allá de lo físico, este momento de aseo refuerza el vínculo entre el animal y su cuidador, convirtiéndose en una rutina de afecto, atención y salud.

Alta calidad y respectuoso

Con un enfoque profesional y dermatológicamente respetuoso, el Pet Box Beauty Ritual reúne todo lo necesario para cuidar la piel y el pelaje de animales de todas las razas y tipos de manto.

El set incluye productos formulados con ingredientes de alta calidad y respetuosos con la dermis sensible, entre ellos la línea Aloe Lover, compuesta por champú, acondicionador y bruma.

Enriquecida con aloe vera e hidrolizado de proteínas de soja, esta gama hidrata en profundidad, fortalece las fibras capilares y deja el manto suave y brillante. La bruma, además, aporta un triple beneficio: repara, protege con filtro solar y deja un delicado aroma hipoalergénico.

El cuidado se completa con dos productos pensados para zonas más sensibles del animal. El Paw Protector protege e hidrata las almohadillas frente a la fricción o a las temperaturas extremas, mientras que el Otic Cleaner limpia suavemente el pabellón auricular, eliminando el exceso de cerumen sin irritar.

Una propuesta perfecta para quienes entienden que regalar bienestar también es una forma de decir "te quiero", incluso a quienes nos acompañan sobre cuatro patas. Al final, los cuidados no solo embellecen, también aportan salud, protección y confort.