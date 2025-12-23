Elisenda, educadora, da la clave para adoptar en Navidad: "Lo esencial es tomar la decisión bien informados"

La tenencia responsable de mascotas cobra especial relevancia en estas fechas, cuando miles de familias valoran incorporar un animal de compañía a su hogar sin considerar el compromiso a largo plazo que esto supone.

Con la llegada de la Navidad, muchas familias españolas contemplan la posibilidad de dar la bienvenida a un nuevo miembro peludo en casa. Sin embargo, esta decisión, que debería ser motivo de alegría duradera, a menudo se convierte en el preludio de una historia con final triste.

El abandono posterior a las fiestas sigue siendo un problema relevante en nuestro país, una realidad que exige una reflexión profunda sobre lo que significa realmente compartir la vida con un animal.

Según los últimos datos del informe Facts & Figures 2025 de la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF), en España conviven 24,2 millones de mascotas.

De ese total, 9,46 millones son perros y 5,95 millones son gatos, lo que significa que el 27% de los hogares españoles tiene al menos un perro, frente al 17% que tiene al menos un gato. Estas cifras evidencian la magnitud de la convivencia entre personas y animales, pero también la urgencia de promover decisiones conscientes.

Un compromiso que va más allá de la Navidad

Elisenda Saperas, veterinaria y responsable de comunicación de Purina, es clara al respecto: "Cuidar de un ser vivo conlleva una serie de responsabilidades. Lo esencial es que ninguna familia tome la decisión sin informarse y sin valorar si podrá ofrecer los cuidados físicos, emocionales y económicos que el animal necesitará durante toda su vida".

La tenencia responsable comienza mucho antes de que un animal cruce la puerta de casa. En un momento en el que crece la sensibilidad social hacia el bienestar animal, es fundamental que las familias entiendan que un perro o un gato no es un regalo sorpresa, sino un compromiso que puede extenderse más de una década.

Desde Purina recuerdan que optar por la adopción, cuando sea posible, puede salvar vidas y aliviar la elevada presión que sufren los refugios, especialmente tras el período navideño.

Claves para una decisión informada

Con el objetivo de ayudar a familias y personas que están considerando incorporar un animal durante estas fiestas, Purina comparte recomendaciones esenciales para tomar una decisión verdaderamente responsable.

Lo primero y fundamental es confirmar si realmente se desea un animal. Aunque pueda parecer un regalo perfecto, sorprender a alguien con un perro o un gato sin su consentimiento puede ser un error.

Esa persona puede sentir un gran cariño por los animales y, sin embargo, no tener uno por razones de peso como la falta de tiempo, limitaciones económicas o cambios vitales pendientes. Los gastos imprevistos —atención veterinaria, medicamentos o alimentación especializada— pueden convertirse en un obstáculo real.

Analizar el estilo de vida es igualmente crucial. La compatibilidad entre el tutor y el animal determina en gran medida el éxito de la convivencia. Personas activas pueden disfrutar más de un perro enérgico, mientras que perfiles más sedentarios o personas mayores pueden beneficiarse de uno más tranquilo y relajado.

También hay que considerar otros factores determinantes: frecuencia de viajes, horarios laborales, presencia de niños u otras mascotas en casa. Todo esto puede indicar si nuestra calidad de vida es compatible con asumir una tenencia responsable.

Las características del hogar tampoco deben pasarse por alto. Incluso los perros pequeños necesitan espacio para jugar y moverse. En viviendas pequeñas puede ser más adecuado un perro de tamaño reducido, mientras que casas con jardín ofrecen mejores condiciones para razas más grandes o animales más activos.

Hacia una Navidad más responsable

Esta Navidad, la invitación es clara: informarse, consultar con especialistas y planificar a largo plazo. Con conocimiento, preparación y sensibilidad, cada familia puede contribuir a que menos animales acaben en refugios y a que más vínculos sean verdaderamente duraderos y responsables.

Porque un animal de compañía no es un juguete que se pueda dejar en un cajón cuando pasa la novedad. Es un ser vivo que merece respeto, cuidados y, sobre todo, un compromiso para toda la vida.