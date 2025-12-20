Natalia, dueña de un refugio, rescata a Tom y Jerry, dos perros de 6 meses y 3 años: "Estaban consumidos por el hambre"

Cuando Natalia fue a rescatar Tom y Jerry no podía creerse lo que estaba viendo. Temblando, los animales mostraban signos de un miedo profundo al ser humano. Sus ojos, llenos de cicatrices invisibles, confundían el tacto con la muerte.

Han sido rescatados de una situación límite que ilustra, una vez más, la cara más oscura del maltrato. Su historia, descrita por sus salvadores como el paso "de la jaula del encierro a la jaula que fue su única salida", refleja las profundas secuelas que deja una vida entera sometida al miedo y la privación.​

Un rescate a contrarreloj

Fueron decenas las personas que alertaron sobre la dramática situación de los animales. "Cuando los vimos entendimos por qué nos había escrito tanta gente", relata Natalia Rodríguez, fundadora del refugio de animales La isla de Tati.

En cuanto llegó al lugar de rescate, la joven se encontró con dos perros "esqueléticos, consumidos por el hambre y el estrés", en medio de la carretera.

La escena era tan extrema que el equipo no pudo aproximarse de forma directa; el pánico de los animales hacía imposible cualquier contacto seguro, y fue necesaria una jaula trampa para poder ponerlos a salvo sin provocarlos aún más sufrimiento.​

Ya en un entorno controlado, dentro del coche de vuelta al refugio, Natalia recuerda el silencio tenso, roto solo por la respiración acelerada de Tom y Jerry, incapaces de entender que, por primera vez, alguien estaba allí para ayudarles. La primera parte del rescate terminó en el momento en que la puerta de la jaula se cerró, pero la verdadera batalla —la de su recuperación— no ha hecho más que empezar.​

Cicatrices que no se ven

Más allá del extremo deterioro físico, lo que más inquieta a los especialistas es el daño psicológico que arrastran. Al encontrarlos, vieron "dos cuerpos rotos, dos miradas llenas de pánico" que parecían evitar cualquier contacto visual, como si esperaran el siguiente golpe.

El comportamiento de ambos apunta a un pasado de confinamiento absoluto, sin estímulos, sin cariño y sin escapatoria. "El miedo a las personas, el miedo incluso a los espacios abiertos, nos habla de lo que debió ser su vida: un encierro sin fin, un maltrato constante".

Ese terror a lo desconocido —a lo que para cualquier otro perro sería simplemente salir a pasear o recibir una caricia— es la prueba silenciosa de los años perdidos. Son las llamadas "cicatrices invisibles", heridas emocionales que no se ven en la piel, pero que condicionan cada gesto, cada reacción, cada paso.​

Dos vidas jóvenes en pausa

Pese al horror vivido, Tom y Jerry siguen siendo dos animales jóvenes, con toda una vida por delante si se les da la oportunidad. Tom apenas es un cachorro de unos seis meses, todavía en una edad en la que debería estar descubriendo el mundo entre juegos y aprendizajes positivos.

Jerry, de tres años, se encuentra en plena etapa adulta, pero su experiencia vital ha sido, hasta ahora, la del encierro y el miedo.​ Ambos cargan con un pasado que no han elegido y con esas cicatrices invisibles que necesitarán tiempo, paciencia y trabajo profesional para empezar a cerrarse.

Los cuidadores saben que el proceso será lento: habrá recaídas, avances casi imperceptibles y pequeños logros que, para ellos, significan un mundo, como aceptar una correa, atreverse a oler una mano o dormir, por fin, sin sobresaltos.​

El reto de la rehabilitación

En estos momentos, Tom y Jerry se encuentran a salvo y bajo supervisión, en un entorno donde se intenta que cada interacción esté orientada a reconstruir su confianza.

Sus cuidadores insisten en que "les queda un largo camino" y que no se trata solo de engordar y estabilizar su salud, sino de enseñarles desde cero qué es una vida digna. La terapia conductual, el trato respetuoso y la rutina estable serán claves en su recuperación emocional.​

Los responsables del caso subrayan que historias como la suya no son aisladas, sino el reflejo de un problema estructural de abandono y maltrato que sigue muy presente. Con Tom y Jerry se juega, literalmente, el futuro: el de dos perros que han conocido lo peor del ser humano y que ahora dependen, una vez más, de él para descubrir su mejor versión.​

Una segunda oportunidad

El objetivo ahora es encontrar para ellos un hogar capaz de borrar, paso a paso, las sombras de su pasado. La organización busca activamente "una familia que les deje volver a nacer, un hogar donde conozcan por primera vez el amor", un entorno paciente, sin prisas ni expectativas irreales, dispuesto a acompañarles en cada avance.

No se trata solo de adoptar, sino de comprometerse con una recuperación que puede llevar meses o incluso años.​ Natalia recuerda que la visibilidad es clave para que Tom y Jerry tengan por fin la segunda oportunidad que siempre merecieron.

Cada compartido, recuerdan, no solo puede acercarles a su futuro hogar, sino también poner el foco en tantos otros animales que, como ellos, siguen esperando ser vistos.