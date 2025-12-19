El restaurante pensado para mascotas que triunfa en Madrid: inspirado en Cocó y Pipa, 2 jack russell terrier

Un perro en el restaurante 'El Perro y la Galleta' del Retiro de Madrid.

En ciudades como Madrid, cada vez se integran más las mascotas en el día a día. En total, un 40% de los hogares españoles convive con al menos una mascota y muchos de sus dueños coinciden en que son parte de la propia familia.

A dos pasos del parque de El Retiro, en Claudio Coello 1, se encuentra uno de los templos dog friendly de la ciudad. El Perro y la Galleta está en el barrio de Salamanca y allí todos los perros educados son bienvenidos.

No solo se admiten perros, sino que todo el concepto del restaurante gira alrededor de ellos, desde el nombre hasta la decoración. Es un lugar donde la mascota puede sentirse cómoda y compartir experiencias con su dueño.

Cocó y Pipa

Los animales pueden entrar tanto en el desayuno como en la comida y la cena, en un ambiente muy cuidado y con una propuesta de cocina de estilo internacional moderno. El interior está decorado con cuadros y detalles perrunos, que refuerzan su compromiso con la visibilización animal.

El Perro y la Galleta nace como el proyecto más personal de Carlos Moreno Fontaneda, nieto del fundador de las galletas Fontaneda, para rendir un doble homenaje: a la galleta María de su familia y a los perros, su otra gran pasión.

El local abrió en 2015 como "hermano" de Bar Galleta, en Malasaña, y con los años se convirtió en la semilla de una pequeña cadena de restaurantes dog friendly en Madrid. Fontaneda se inspiró en Cocó y Pipa, sus dos jack russell terrier.

Las dos perras acompañan a Carlos desde antes de abrir el local y se han convertido en parte de la imagen pública del grupo. El nombre, la decoración y el enfoque dog friendly son, en el fondo, una manera de convertir la vida cotidiana con sus perras en un concepto gastronómico reconocible.

La galleta María

La estética recrea los orígenes británicos de la galleta María, creada en una pastelería inglesa en 1874 para una boda real, y los traslada a una atmósfera de club privado inglés, acogedor y atemporal.

Es un local muy demandado, sobre todo los fines de semana y a mediodía, así que siempre conviene reservar para evitar colas. Suele abrir todos los días: de lunes a viernes, aproximadamente de 13:00 a 1:00, y sábados y domingos desde las 10:00 hasta la 1:00.