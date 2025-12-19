Chiara Ferragni (38), diseñadora, sobre su amor por su bulldog: "Fuiste tú quien me presentaste a papá en 2016"

Matilda llegó a la vida de Chiara en 2010, cuando la influencer ya había lanzado su blog The Blonde Salad y empezaba a crecer en el mundo de la moda. Era una bulldog francesa de pelo corto, color crema, con ojos oscuros y una trufa negra muy marcada, típica de la raza.

Con su llegada, Chiara Ferragni encontró una compañera de vida que estuvo a su lado durante 13 años. Se convirtió en una perra influencer, con su propia cuenta de Instagram, Matilda Ferragni, que llegó a superar los 120.000 seguidores.

"Mi mayor alegría de mis días en Italia es el tiempo que por fin tengo para compartir con mi bebé: mi bulldog francés, Matilda. Mi amor por ella es difícil de explicar y solo quienes tienen o han tenido una mascota pueden entenderme al 100%", escribía en su blog.

Su primer bebé

En esos años, la influencer italiana vivía entre Milán y Los Ángeles y se llevaba a su perrita a todos lados. Estaba consolidando su carrera como bloguera y trabajando con su pareja de entonces, Riccardo Pozzoli.

Matilda salía en fotos, campañas y en el propio blog, hasta transformarse en la mascota oficial de la marca Chiara Ferragni. Vestía complementos de lujo como collares, lazos y un papillon de Louis Vuitton.

Ferragni la llamaba "su primer bebé", la única que la acompañó en todos los cambios importantes de su vida. Cuando, en 2019, nació Leone, el primogénito que tuvo con el cantante Fedez, Matilda estuvo más presente que nunca.

Chiara cuenta que se sentó con él y le explicó que era su "hermana mayor" y que había que hacerle muchos mimos. La ternura se expandió en esa casa, creando la imagen de una familia multiespecie, tal y como aparece en la portada de la serie The Ferragnez.

Cuando nació Vittoria en 2021, Matilda ya era mayor y tenía problemas de salud, pero seguía formando parte de la familia. Jugaba con los niños y paseaba por Milán junto a Chiara.

Los problemas de salud

Con el tiempo, le encontraron varios problemas de salud: padecía una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, lo que obligó a seguir una dieta muy controlada a base de lomo de cerdo, polenta e hinojo hervido.

Más tarde le diagnosticaron un cáncer cerebral, por lo que Chiara viajó con ella a una clínica especializada en Zúrich para que recibiera sesiones de quimioterapia. A pesar de los tratamientos, falleció en 2023.

"En estos trece años que hemos estado juntas has sido mi bebé y a la vez mi amiga, siempre has estado lista para hacerme compañía y hacerme sentir amada cuando más lo necesitaba", escribió Chiara en sus redes sociales.

"Creaste lo que ahora es nuestra familia, fuiste tú quien me presentaste a papá en el año 2016. Sin ti mi vida ahora sería muy diferente". La bulldog fue testigo del inicio de la historia de amor con Fedez, del matrimonio y del nacimiento de sus hijos.

Su vínculo era tan fuerte que Chiara llegó a tatuarse el retrato de Matilda en un nudillo de la mano, para que, cada vez que se mire la mano, su pensamiento vaya a ella. "Espero haberte dado una buena vida y que hayas sentido mi amor cada día, porque yo siempre sentí el tuyo. Te extrañaré y te buscaré en cada nubecita. Siempre serás mi primer bebé", concluye en su mensaje de adiós.