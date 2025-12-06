Andrés Santiago, veterinario, alerta de que el 14% de los perros sufre infecciones urinarias: "Con el frío se multiplican"

Durante los meses fríos, es importante estar atentos a la salud urinaria de nuestros perros, especialmente si son propensos a padecer infecciones.

Las bajas temperaturas crean un entorno favorable para que las bacterias responsables de estas dolencias se multipliquen, lo que explica por qué en invierno los casos aumentan considerablemente.

Según el informe de Dejando Huellas se estima que alrededor del 14% de los perros desarrollan alguna infección urinaria a lo largo de su vida.

Los primeros signos

El veterinario clínico Andrés Santiago advierte que los primeros signos suelen ser claros: "el perro orina muchas veces al día, pero en muy poca cantidad o incluso nada". Además, puede mostrarse inquieto y lamerse con frecuencia la zona genital.

En estos casos, la visita al veterinario debe ser inmediata, aunque los síntomas parezcan leves. Una infección mal tratada puede derivar en complicaciones más serias, por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz son esenciales para proteger su bienestar.

Aliviar los síntomas

Cuando se sospecha de un problema urinario, hay varias medidas que pueden ayudar a aliviar los síntomas leves y prevenir que empeoren.

Es fundamental permitirle orinar con frecuencia. "Debemos asegurarnos de que el perro salga varias veces al día", recomienda Santiago. Si pasa muchas horas dentro de casa o es un perro mayor, sus probabilidades de desarrollar infecciones aumentan.

Al mismo tiempo, aumentar su ingesta de agua es crucial. Mantener una correcta hidratación ayuda a eliminar bacterias mediante la orina. Una buena idea es añadir caldo de pollo sin sal o alternar con comida húmeda para estimularlo a beber más.

Suplementos alimenticios

El veterinario aconseja también usar suplementos alimenticios específicos. Existen complementos que dificultan la adhesión de bacterias a las paredes del tracto urinario, facilitando su expulsión.

"Este tipo de suplementos nos permite reaccionar con tiempo y ayudarle a nuestro perro a eliminar esas bacterias, ya que no permite que se adhieran a las paredes del tracto urinario y les facilita su expulsión". El especialista sugiere iniciar un tratamiento urinaqur en casa, especialmente si tu perro sufre de cistitis recurrente.

Por último, recuerda que antes de administrar cualquier suplemento o tratamiento debes consultar siempre con tu veterinario de confianza. Un control adecuado y una buena prevención son la mejor manera de mantener a tu peludo sano y feliz durante el invierno.