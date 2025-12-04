Una educadora felina alerta del uso de juguetes para gatos: "Si no satisface el instinto cazador, crea problemas de agresividad"

Entretener a un gato parece ser una tarea fácil. Sin embargo, elegir sus juguetes y dedicarle el tiempo adecuado es fundamental para su bienestar.

En un vídeo de YouTube, la educadora felina Alexia, ofrece una guía detallada sobre cómo crear juguetes para gatos en casa, sin incurrir en grandes gastos y priorizando las necesidades instintivas de los felinos.

Es necesario imitar la naturaleza para garantizar la salud mental de las mascotas. "Los juguetes de nuestro gato tienen que parecerse en lo máximo posible a las presas que cazaría en la naturaleza", declara Alexia.

Esto implica que deben ser de tamaño pequeño, generar ruidos suaves y ser blandos para que el gato pueda morderlos.

Lo que no necesita un gato

Alexia critica la oferta comercial habitual, señalando que la mayoría de los juguetes vendidos "son grandes, ruidosos, justo lo contrario de lo que necesita un gato".

La educadora subraya que el juego para un gato es mucho más que diversión; es la realización del proceso de caza y la satisfacción del instinto depredador.

Es crucial para su bienestar, ya que, si no pueden satisfacer su instinto cazador, los gatos pueden manifestar problemas de conducta. Alexia advierte: "están más nerviosos, ariscos, agresivos, muerden las manos, asaltan las piernas".

Sin embargo, Alexia aclara que la mera existencia de juguetes no es suficiente: "tenemos que jugar con ellos imitando el proceso de caza, y muy importante hacerlo correctamente".

Juguetes DIY

Para ayudar a los dueños a satisfacer estas necesidades, Alexia presenta una serie de juguetes fáciles de fabricar:

Cuerda elástica colgante: Este juguete, aunque es "un poco más laborioso de hacer," es muy divertido y requiere una goma elástica fina, un juguete que no sea muy blando (para evitar que el gato se enganche con las uñas) y una alcayata o un clavo para anclarlo al techo. El extremo con el juguete debe colgar a unos 40-50 centímetros del suelo. Cuerda con ventosa: Similar al anterior, se ata una cuerda a una ventosa, y en el extremo libre se puede atar un trocito de papel, una pluma o una goma de pelo. Si la ventosa falla, se puede usar cinta adhesiva de doble cara. Gomas ancladas a muebles: Una goma elástica tensada entre las patas de una silla, mesa o cama puede servir de soporte para colgar varios juguetes. Goma corta para arrastrar: Una goma elástica ancha (de unos 20 cm) cosida a una pelota blanda o pompón permite al gato arrastrar la cuerda y disfrutar del rebote del juguete. La caja agujereada (Puzzle Toy): Una caja bajita y no muy grande con varios agujeros de distintas formas puede ser un gran entretenimiento. Alexia enfatiza la seguridad, especialmente para los gatitos, advirtiendo que los agujeros deben ser "muy estrechos para que no pueda meter la cabeza y quedarse atrapado. Que entren solo sus patitas". Dentro se pueden colocar pelotas, premios o bolas de papel de aluminio. La caja grande (Refugio y Juego): Cualquier caja de tamaño cómodo para el gato puede funcionar como lugar para jugar, esconderse, dormir o estar tranquilo. Objetos cotidianos transformados: Alexia destaca la popularidad de objetos como una pajita con cortes en los extremos, el fleje de plástico (utilizado para embalar), las pelotas de papel de aluminio, y las gomas de pelo (preferentemente lisas).

El juguete estrella

Entre las recomendaciones, el limpiapipas es catalogado como "uno de los mejores juguetes" debido a su versatilidad para doblarse y adquirir diferentes formas.

No obstante, Alexia hace un llamado de atención sobre la seguridad, especialmente con los juguetes que llevan cuerda. Advierte que hay que tener mucho cuidado porque el gato puede enredarse.

Si se ausenta del hogar por un tiempo prolongado o de vacaciones, estos juguetes deben ser retirados. También se advierte sobre los tapones para los oídos: si el gato tiende a masticar plásticos, no deben ofrecerse por ser un riesgo para su salud.

La experta concluye que, por muy divertidos que sean, los gatos se cansan rápidamente de los juguetes. Por ello, aconseja no ofrecer todos a la vez, sino rotarlos: se ofrecen dos, y cuando el gato pierde interés, se guardan y se sacan nuevos.

Finalmente, Alexia recuerda la interacción humana como el componente más valioso del juego. Dedicar unos minutos al juego hace que el animal esté "feliz, equilibrado, y así evitarás problemas de comportamiento".