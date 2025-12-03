Una experta en pájaros revela el mejor alimento para estos animales: "Hay que añadir al pienso gusanos o larvas"

Cuidar de un pájaro va mucho más allá de llenar el comedero. Para que el animal se encuentre en óptimas condiciones existe una combinación precisa de vitaminas, minerales y proteínas que el ave no siempre obtiene de su dieta básica.

En un reciente vídeo de YouTube de expertos en ornitología, una chica especializada aborda la importancia fundamental de los insectos en la dieta de las aves domésticas.

Aunque tradicionalmente las aves insectívoras son las que los necesitan para su correcta alimentación, la experta destacó que introducir este tipo de alimento es "aconsejable" incluso para las aves granívoras, que se tienen comúnmente como mascotas o en aviarios.

Nutrición y propiedades

La especialista subraya que el uso puntual de insectos es beneficioso debido a su composición nutricional: "son un aporte bastante completo de nutrientes, vitaminas, grasas o proteínas que aportan muchas propiedades a los pájaros". Este complemento es especialmente crucial en ciertos momentos del ciclo de vida del ave.

Durante la época de reproducción, muchos criadores los utilizan como "un complemento alimenticio para la cría de todo tipo de aves ornamentales, ya que ayudan a la aparición del celo y favorecen el correcto crecimiento de los pichones".

También es "interesante aportárselo durante la muda, ya que ayudará al crecimiento de las nuevas plumas". Además, destacó que algunos crustáceos son ricos en carotenoides, lo que contribuye a mejorar la pigmentación de las plumas.

Las opciones más comunes

La especialista enumera los tipos de insectos más comunes en la alimentación de las aves. Entre ellos, el más extendido es el tenebrio molitor o gusano de la harina.

Otros insectos y larvas utilizados incluyen los gusanos pinkies, los búfalos, los de seda, las larvas de mosca, las hormigas e incluso pequeños crustáceos como el gammarus.

Tres formas de suministro

Según la experta, existen tres alternativas diferentes para suministrar el alimento, adaptables según la especie, los gustos del aficionado o la forma de conseguirlos.

Se pueden adquirir insectos vivos en tiendas de animales o ser criados en casa, ya que requieren cuidados muy simples y se reproducen rápidamente.

"Simplemente tenemos que seleccionar algunos gusanos o algunas larvas y colocárselos en un recipiente. Y los pájaros por instinto, si están acostumbrados, se los comerán directamente".

También se pueden dar deshidratados o en polvo. Esta opción es calificada como cómoda y sencilla. "Se añade una pequeña cantidad al pienso, a la pasta de cría, o espolvorear sobre las ensaladas de frutas o verduras que le aportemos semanalmente".

Por último, se pueden comprar congelados, ya que están disponibles en la sección de congelados de las tiendas de animales. "Si se opta por esta vía, es fundamental descongelar la cantidad necesaria varias horas antes de dárselo a los pájaros". Se pueden ofrecer de manera directa o mezclados con otros alimentos.

La experta concluye reafirmando que estos insectos se deben dar "como golosinas o alimento ocasional en momentos puntuales del año", haciendo hincapié en la temporada de reproducción, el cambio de pluma e incluso en épocas frías.