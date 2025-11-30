El nuevo protagonista del Black Friday pet: el presupuesto en comida para perros supera los 1.200 euros al año

Las mascotas también se han convertido en protagonistas del Black Friday pet. Cada vez más hogares españoles aprovechan estas fechas para cuidar mejor de sus perros y gatos, integrando sus necesidades en la planificación de compras y en el presupuesto familiar.​

En España, el Black Friday ha dejado de ser una jornada de compras impulsivas para convertirse en un momento de planificación, comparación de ofertas y consumo más consciente.

Dentro de este cambio, las mascotas pasan de ser un gasto secundario a formar parte estable del presupuesto del hogar, especialmente en partidas como alimentación y bienestar.

Más de 1.200 euros por perros

En 2024, el gasto medio por persona durante el Black Friday alcanzó los 180 euros, según AECOC Shopperview. Buena parte de ese desembolso se destinó a productos de bienestar y alimentación, un signo de cómo las familias priorizan la salud y el confort.

En el caso de las mascotas, el gasto medio anual en comida ya supera los 1.200 euros por perro, según la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC).

La cifra refleja un cambio de mentalidad: los animales han dejado de ser un gasto accesorio para convertirse en parte real del presupuesto familiar. No sorprende que el 86% de los cuidadores los considere un miembro más del hogar, según Statista 2024.

El cambio de consumo

"El Black Friday muestra muy bien hacia dónde se mueve el consumo: las familias ya no compran solo por precio, sino por propósito", explica Albert Icart, CEO y cofundador de Kibus Petcare.

El crecimiento del gasto en productos pet durante estas campañas muestra un giro en las motivaciones de consumo: ya no se mira solo el descuento, sino qué hay detrás de cada producto.

No es casualidad que una gran mayoría de cuidadores considere ya a su perro o gato como un miembro más de la familia, lo que se refleja en decisiones de compra más meditadas.​

"Cuando una persona decide invertir en que su perro coma mejor, no está haciendo un gasto extra: está aplicando los mismos valores que guía su propia alimentación. Ese cambio de mentalidad es el que está transformando la industria del pet care en toda Europa".

Las familias buscan coherencia entre lo que compran para sí mismas y lo que eligen para sus animales, priorizando salud, comodidad y calidad frente al simple ahorro inmediato.

Invertir en una mejor alimentación o en soluciones que facilitan el cuidado diario se entiende como una extensión de los valores del propio hogar, no como un capricho puntual.​

Alimentación natural en auge

Durante la campaña del año pasado, las búsquedas de productos para mascotas fueron una de las que más se dispararon en España, según Google Trends. Alimentación natural, juguetes que estimulan la actividad y tecnología pensada para simplificar el cuidado diario, se han convertido en los protagonistas del Black Friday.

En Europa, la alimentación natural crece con fuerza, a un ritmo superior al 15% anual, según Euromonitor 2024. Cada vez más familias buscan alternativas al pienso extrusionado y los alimentos ultraprocesados.

Las fórmulas que utilizan ingredientes reales y procesos más respetuosos con los nutrientes ganan terreno. Entre las opciones que más interés despiertan destacan las comidas congeladas y, sobre todo, las deshidratadas.

Estas se imponen por su equilibrio: combinan ventajas prácticas (no requieren frío, se conservan bien) con la posibilidad de servir una ración caliente similar a una dieta casera.​

Tecnología para cuidar mejor

La tecnología del hogar conectado también se está colando en los comederos. Surgen dispositivos que dosifican las raciones según el peso, la edad y el nivel de actividad del perro, y que se controlan desde el móvil para facilitar la rutina diaria.

En este ámbito, empresas especializadas en comida natural deshidratada han desarrollado sistemas que rehidratan y cocinan automáticamente las recetas, ofreciendo una experiencia más cómoda sin renunciar a fórmulas basadas en ingredientes reales.​

Humanización y consumo responsable

El incremento del gasto pet en Black Friday confirma una tendencia clara: los animales ocupan un lugar emocional —y cada vez más económico— equiparable al de cualquier otro miembro de la familia.

Esta "humanización" del cuidado se traduce en más atención a las etiquetas, en la búsqueda de soluciones prácticas que encajen con la vida moderna y en una sensibilidad creciente hacia el consumo responsable, la salud y el bienestar en el hogar, incluidas las familias de cuatro patas.​