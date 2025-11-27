Cósima Ramírez, sobre la domesticación de los peces y las aves: "Tenerlos es una experiencia contemplativa"

"Los peces son los vertebrados más antiguos del planeta Tierra", cuenta Cósima Ramírez en su cuarto vídeo para Mascotario. "Aparecieron hace más de 500 millones de años, mucho antes que los anfibios, los reptiles y los mamíferos".

En esta entrega, peces y aves se convierten en la excusa perfecta para que Cósima recorra millones de años de historia natural en apenas unos minutos, hilando ciencia, simbolismo y vida cotidiana.

A lo largo del relato, muestra cómo estos animales han acompañado, aunque a distancia, la evolución humana: primero como alimento indispensable y, más tarde, como símbolo espiritual, asociados a la fertilidad, al misterio y al mundo del inconsciente.

Una historia peculiar

Su historia es peculiar y, según Cósima, merece la pena ser contada. La domesticación de los peces como animales ornamentales comienza hace unos 2.000 años en la China imperial, donde las carpas doradas se convierten en los célebres peces de la dinastía Tang.

Con el tiempo, estos animales salieron de los estanques palaciegos y, a partir del siglo XVII, se pusieron de moda en Europa como curiosidades ornamentales. Hoy, heredera de aquella fascinación, una galaxia de bettas, goldfish y otros peces exóticos habita acuarios domésticos repartidos por todo el mundo.

"Tener un pez es una experiencia contemplativa", resume Cósima. "El dueño tiene que cuidar principalmente de la salud de su ecosistema". No hay paseo ni juego de pelota, sino una convivencia casi silenciosa.

Descendientes de los dinosaurios

En cambio, Cósima introduce a las aves como los otros grandes protagonistas de esta historia compartida. Descendientes directos de los dinosaurios, aparecieron hace unos 150 millones de años.

"Gracias a su capacidad de volar, han sido símbolo de libertad, espíritu y trascendencia, mensajeros entre la Tierra y el cielo desde la Antigüedad". Mucho antes de entrar en jaulas o voladeras, ya ocupaban un lugar privilegiado en mitos, religiones y relatos populares.

Su relación con los humanos se vuelve doméstica con las primeras aves de corral, hace unos 8.000 años, en regiones de Oriente Próximo y del sudeste asiático. Hace unos 3.000 años se empieza a documentar el gusto por las aves cantoras y los loros como animales de compañía en Egipto, Grecia y Roma.

No solo daban alimento: también proporcionaban compañía, música y color en patios, jardines y casas acomodadas. A partir de ahí, la historia de los pájaros como mascotas se ramifica hasta los periquitos, canarios y cacatúas que hoy pueblan tantos hogares.

La voz y la interacción

A diferencia del pez, la relación con un pájaro se desarrolla a través de la voz y la interacción directa; de cierta manera, su inteligencia resulta más accesible para los humanos. Su capacidad de imitar sonidos y palabras, y su forma de responder a la presencia humana, los hace más "legibles" para nosotros.

Al final del vídeo, Cósima concluye abriendo conversación: "¿A ti qué te parece? ¿Cuál sería mejor mascota?", plantea, dejando que cada espectador se sitúe.

Con su estilo cercano y observador, invita a compartir recuerdos, manías y anécdotas con peces y pájaros, y a celebrar, una vez más, esa curiosa simbiosis entre persona y animal que da sentido a todo el universo de Mascotario.