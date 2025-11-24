El otoño dispara las alergias en perros y gatos: estos son los síntomas más preocupantes, según un veterinario

La llegada del frío y la humedad se traduce en un aumento de las alergias en nuestras mascotas. El otoño es la estación ideal para que perros y gatos domésticos empiecen a mostrar problemas dermatológicos.

Es en este momento del año cuando las clínicas veterinarias se llenan de consultas sobre problemas de piel en los animales: prurito persistente, dermatitis atópica y pérdida excesiva de pelo son los principales motivos de las citas médicas gatunas y perrunas.

Algo que confirma César Yotti Álvarez, experto en dermatología veterinaria y director veterinario en Medivet Skinpet, quien recuerda que "en enfermedades crónicas como la dermatitis atópica, que requieren manejo a largo plazo, la incertidumbre y la frustración son frecuentes, sobre todo cuando aparecen recaídas o los tratamientos previos no han dado resultado".

Estas mascotas requieren cuidados y vigilancia extra, pero ninguna está exenta de poder sufrir una alergia. Y es que el otoño trae consigo humedad, temperaturas suaves y mayor presencia de alérgenos ambientales.

Todo esto favorece la reactivación de patologías como la dermatitis atópica, las dermatitis por Malassezia (un hongo habitual en la piel de los animales) y los cuadros de prurito asociados a pulgas.

Yotti explica que, "en perros, la dermatitis atópica se manifiesta con picor en orejas, axilas, ingles y patas, mientras que en gatos los signos son más variables: desde lamido excesivo hasta alopecias simétricas o lesiones nodulares".

Señales de alarma

Los motivos más frecuentes que llevan a una mascota al veterinario son claros cuando se habla de alergias. Yotti asegura que los tutores acuden sobre todo cuando se presenta rascado persistente, lamido o mordisqueo, caída de pelo, mal olor corporal y aparición de lesiones en la piel (costras, eritemas, pústulas).

Sin embargo, existen señales más sutiles que pueden pasarse por alto si no se presta atención. "Un tutor debe consultar si observa cambios en el comportamiento relacionados con la piel, como sacudidas de cabeza, lamido de patas o la aparición de manchas rojizas. Actuar a tiempo evita que un problema leve termine evolucionando hacia una infección secundaria más grave", indica.

Minimizar riesgos Yotti explica qué pueden hacer las familias de mascotas para reducir la incidencia de alergias: Aplicar antiparasitarios externos de manera constante.

Realizar baños dermatológicos con productos adecuados.

Mantener el control ambiental en casa (aspirado frecuente, lavado de textiles).

Acudir a revisiones periódicas si el animal tiene antecedentes alérgicos.

Reforzar la barrera cutánea con suplementos de ácidos grasos esenciales.

Este otoño, Yotti insiste en la importancia de la observación: "Ante el primer signo de picor o irritación, hay que consultar con un especialista". Y recuerda que no se debe"subestimar" los síntomas leves, pues "un diagnóstico precoz puede marcar la diferencia entre un cuadro fácilmente controlable y una enfermedad crónica complicada".

Asimismo, recomienda que se mantengan al día los antiparasitarios, se utilicen champús dermatológicos cuando sea necesario y que no se retrase la visita al veterinario. Con esas tres pautas básicas, según el director veterinario de Medivet, se puede mantener la piel y el pelaje de las mascotas en buen estado.

Avances dermatológicos

En el caso de que el animal sea diagnosticado con un problema alérgico, Yotti tranquiliza a los tutores: "Estamos avanzando hacia una dermatología de precisión: diagnósticos más rápidos y terapias dirigidas que actúan únicamente sobre las vías inflamatorias alteradas, lo que mejora la calidad de vida de los animales y facilita el día a día de los tutores".

La manera en que los veterinarios abordan estas enfermedades dermatológicas ha evolucionado de forma significativa en los últimos años. La mayoría de tratamientos combinan fármacos, dietas, productos tópicos y terapias biológicas. Así, las mascotas pueden respirar seguras este otoño.