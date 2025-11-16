El amor perruno de Zendaya: Noon, el schnauzer miniatura de 10 años que ilumina su vida y sus redes sociales

Zendaya Maree Stoermer Coleman (Oakland, 1996) es una gran amante de los animales, y su perro Noon es la prueba de ello. El schnauzer miniatura negro ocupa un lugar fundamental en su vida y en sus redes sociales.

La actriz ha sido activista y defensora de los animales desde siempre. Es vegetariana por convicción animalista y suele mostrar sus vínculos con estas criaturas. Noon es parte de su familia y ha conquistado todo su amor.

Noon llegó a la vida de Zendaya después de la muerte de su anterior mascota, Midnight. El nombre Noon no es casual: la actriz quiso mantener el juego simbólico detrás de los nombres, pasando de la noche al mediodía.

Midnight, también un schnauzer miniatura, falleció en 2017 y su pérdida la dejó profundamente afectada. Sin embargo, poco tiempo después decidió adoptar a Noon, de la misma raza, para seguir compartiendo su amor por los animales.

Una cotidianidad en dos

Desde entonces, Noon se ha convertido en una presencia constante en su vida. La acompaña a los rodajes, eventos, entrevistas y sesiones de fotos. Incluso estuvo a su lado durante la transmisión de los Premios Emmy 2020.

Participó junto a ella en un episodio de César Millán, "El encantador de perros", donde el educador intentó corregir algunos de sus problemas de comportamiento. Noon pasea por cualquier ciudad del mundo siempre al lado de su mamá y de Tom Holland, el actual novio de Zendaya.

Un perro mimado

"Estoy obsesionada con Noon. Es mi hijo, lo tengo desde cachorrito", contó Zendaya en una entrevista con Vanity Fair. Su presencia le ha alegrado la vida y, según la actriz, "anima mucho los sets a los que lo llevo".

Sin embargo, admite que es un perro mimado. Tiene un estómago sensible y no puede comer snacks, motivo por el que se ganó el apodo de Doody. Nombre completo: Doody Butt, un sobrenombre divertido por su sensibilidad intestinal.

Durante un viaje a Venecia (Italia), Zendaya llevó consigo a Noon. Por ser una ciudad llena de paparazzi, pero con pocos parques, la situación no era ideal para el perro. La actriz cuenta entre risas que rezó para que no saliera una foto suya recogiendo excrementos en plena calle.

A pesar de sus súplicas, la imagen existe. "Hay una en la que salgo medianamente glamurosa, con una bolsita llena de caca en la mano", comentó divertida.

'Afternoon'

Cuando se porta mal, Zendaya lo llama por su nombre completo, "Afternoon", para reprenderlo con seriedad y marcar los límites. "A veces se cree un perro guardián o un pastor alemán", bromea.

Noon suele enfrentarse a perros de talla grande, casi sin miedo, lo que a veces preocupa a su dueña. "Es lo que tiene ser madre. Los hijos son ingratos, la verdad", dijo entre risas. Zendaya cuenta que Noon prefiere estar con su madre, Darnell, o con Tom, y asume su segundo plano con humor y cariño.

"Se pone más contento si está con alguno de ellos. Igual es porque sabe que lo quiero mucho". Noon es una de las piedras angulares en la vida de la actriz, quien confía plenamente en él y reconoce que la ayuda a mantener los pies en la tierra.