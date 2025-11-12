Federica, educadora canina, revela qué pasa cuando un perro es pasivo: "Este estado es una rendición emocional"

Cuando tu perro deja de reaccionar frente a situaciones adversas, no es débil, está actuando por defensión aprendida. En estas condiciones, el animal aprende que sus acciones no surten efecto para cambiar o escapar de la situación, por lo que deja de intentar actuar.

Este fenómeno psicológico es crucial en el comportamiento canino. "Este estado representa una rendición emocional y conductual del animal ante el sufrimiento o el castigo", afirma Federica, educadora canina, en un vídeo de TikTok.

La experta explica que la indefensión aprendida se define como: "un estado psicológico en el que el perro deja de intentar reaccionar o escapar ante un estímulo negativo porque ha aprendido que sus esfuerzos no tienen resultados". En términos llanos, Federica enfatiza que los animales afectados "básicamente tiran la toalla y se bloquean emocionalmente".

El desarrollo de este estado ocurre cuando un "estímulo aversivo aparece de manera impredecible y el perro no tiene forma de evitarlo ni controlarlo". Cuando internaliza que su comportamiento o sus intentos de escape son inútiles, detiene toda reacción.

El círculo vicioso del no-control

La principal y más preocupante consecuencia de este aprendizaje es que el perro deja de responder. La experta subraya que esta falta de respuesta persiste "incluso si posteriormente le ofrecen refuerzos positivos o herramientas alternativas para mejorar la situación".

Para ilustrar este mecanismo, la educadora ofrece un ejemplo claro de maltrato continuado: "A un perro le pegaban cada vez que intentaba ingresar a la casa. Al principio reaccionaba huyendo, ladrando, mordiendo y volviendo al interior", ilustra.

"Pero llegó un momento en el que entendió que por más que intente huir o ladrar, le van a pegar igual". Ahí es cuando aparece la defensión aprendida. El perro deja de reaccionar. "Deja de intentar ingresar a la casa porque sabe que haga lo que haga le van a pegar igual".

Los comportamientos típicos

Entre los comportamientos típicos que sufre el animal en ese estado, la experta afirma que están marcados por la pasividad y la resignación. El perro se queda inmóvil o acurrucado en el mismo sitio, sin intentar huir ni reaccionar, aunque tenga la oportunidad. Puede parecer sumiso o desconectado, juega sin interactuar con otras personas o animales.

Además, no responde a estímulos externos y evita realizar cualquier acción que antes le habría permitido evitar malestar. Por esto, suele tener problemas para aprender cosas nuevas porque parte de la idea de que sus acciones no tienen consecuencias.

"El animal ha aprendido que no importa qué haga, no puede evitar una experiencia negativa, por lo que se rinde completamente y desconecta". La educadora concluye definiendo este estado como un abandono emocional, un bloqueo psicológico total.