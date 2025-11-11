Carlos Gutiérrez, veterinario, revela con qué sueñan los gatos: "Pueden hacerlo con sus compañeros humanos"

El misterio de lo que sucede en la mente de nuestros compañeros felinos mientras duermen ha sido desentrañado parcialmente por la ciencia. El veterinario Carlos Gutiérrez confirma que, si bien la inmensa mayoría de los animales duermen, no todos tienen la capacidad de soñar, pero sí nuestros gatos.

"Se ha comprobado que también los felinos sueñan a través del estudio de la actividad cerebral durante esta fase", cuenta en un vídeo de YouTube. Los sueños ocurren durante la fase REM (Movimiento Rápido de Ojos), un fenómeno que provoca que, aun con los párpados cerrados, los ojos no paren de moverse.

Gutiérrez explica que este proceso no es exclusivo de los humanos y los gatos, sino que ocurre en muchísimos mamíferos, reptiles e incluso aves. Durante esta fase, aunque el gato duerma plácidamente, su cerebro no está en reposo. Al contrario, presenta una grandísima actividad, produciendo energía y conectando ideas.

Carlos utiliza el contraste con otras especies para ilustrar la singularidad del sueño felino, señalando que, por ejemplo, los tiburones solo duermen con la mitad de su cerebro, y algunos peces migratorios se olvidan directamente de dormir.

La teoría de la continuidad

Determinar el contenido exacto de los sueños felinos es una tarea ardua, ya que, como indica, "es muy complicado llegar a saber cuál es el contenido de los sueños de tu gato porque no se lo podemos preguntar".

No obstante, el consenso científico apunta a que los sueños de los gatos se rigen por la teoría de la continuidad. Esta investigación establece que se repiten o replican aquellas experiencias vividas durante el día a día.

El cerebro del gato utiliza este tiempo de sueño profundo para clasificar y organizar la información recibida, manteniéndola en la memoria y preparándola para su uso futuro. Carlos enfatiza que los sueños de los gatos difieren significativamente de los humanos.

Esto se debe a que la información importante para ellos son las actividades relacionadas con su supervivencia y su vida diaria, como cazar, comer o marcar una zona. "Ellos no procesan información abstracta o noticias, como lo harían las personas", explica.

Una investigación controvertida

What does a cat dream about?, es un estudio de 1979 donde se modificó una parte del cerebro de los gatos que normalmente inhibe el movimiento corporal durante el sueño. Durante la investigación, al entrar en fase REM, los gatos comenzaron a emular movimientos.

Los movimientos observados eran predeciblemente relacionados con la caza: acechar, coger una presa con las garritas, e incluso morderla para comérsela. A pesar de la relevancia de los hallazgos, Carlos declara claramente su posición ética por la cual no está de acuerdo con la experimentación con animales.

"Sobre la base de esta información, es altamente probable que su compañero felino esté rememorando cosas que ha vivido recientemente, como el rato de juego, una comida deliciosa, o incluso soñando con su compañero humano y lo a gusto que está cuando lo acarician".

Identificar el sueño profundo

Este proceso cerebral es fundamental para el buen funcionamiento de la mente y la memoria del gato. Se reconoce que los felinos entran en fase REM gracias al movimiento corporal. "Aunque el gato permanece generalmente inmóvil, se pueden notar pequeños movimientos en sus patitas o cola".

También son muy habituales en la zona de los bigotes, una ligera tensión en la boca, y pequeños parpadeos en los párpados sin llegar a abrir los ojos. Pueden desarrollarse pequeños espasmos en el cuerpo, e incluso se puede acelerar la respiración, pareciendo que está agitado o nervioso.

Además, se pueden percibir pequeños ruiditos, aunque el veterinario advierte de no confundirlos con ronquidos. "Estos pequeños movimientos y espasmos no son convulsiones, sino simplemente indicativos de la fase REM".

El veterinario concluye insistiendo en que, para la salud y la memoria del gato, no hay que molestarle. "Aunque el felino se vea adorable, el cerebro está trabajando de manera muy intensa".