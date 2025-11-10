Paula Calvo, educadora, revela por qué el 65% de los gatos duerme sobre su lado izquierdo: "Es supervivencia"

"¿Has notado que tu gato siempre elige la misma posición para dormir?", pregunta Paula Calvo, educadora y etóloga felina, en un post de Instagram. Si observamos atentamente, estos animales siempre se acuestan del mismo lado.

"Un revolucionario estudio científico acaba de revelar que no es casualidad", afirma la doctora. En junio de 2025, la revista Current Biology publicó descubrió que el 65% de los gatos domésticos prefieren dormir sobre su lado izquierdo.



"La razón tiene que ver con una estrategia de supervivencia tan sofisticada que llevó millones de años perfeccionarla", asegura. Esta investigación fue tan relevante que cambió por completo la manera de entender a nuestra mascota felina.

Revolución felina

"Estos resultados están revolucionando nuestra comprensión de la inteligencia gatuna", escribe Calvo. Entender qué pasa en su mente cuando elige dónde y cómo dormir es un acto de amor fundamental para cuidar de tu vínculo con él.

El estudio científico fue conducido por un equipo internacional de investigadores liderado por la Dra. Sevim Isparta y el Profesor Onur Güntürkün. Analizaron 408 videos de YouTube de gatos durmiendo, aplicando los criterios científicos más rigurosos utilizados en etología felina.

Como indica Calvo, los resultados del estudio Lateralized sleeping positions in domestic cats (Current Biology, 2025) fueron inequívocos. 266 gatos (65.1%) dormían sobre su lado izquierdo, y 142 gatos (34.8%) lo hacían sobre el derecho.

"La significancia estadística es p < 0.001. Es decir, prácticamente imposible que sea casualidad". Esto significa que el gato no está eligiendo su posición de sueño al azar. Está implementando una estrategia evolutiva de supervivencia desarrollada durante milenios.

Optimizar la supervivencia

Según Calvo, es la primera vez que la ciencia demuestra que los gatos utilizan neurociencia aplicada para optimizar sus posibilidades de supervivencia, incluso mientras duermen.

"Al dormir sobre el lado izquierdo, puede ver inmediatamente depredadores o presas con ese lado de su campo visual, que se procesa por la mitad derecha de su cerebro", explica el equipo de investigación de la Universidad de Prince Edward Island.

La información que recibe el campo visual izquierdo de tu gato es procesada por el hemisferio derecho del cerebro, especializado en diversas funciones clave: reconocimiento rápido de amenazas, alta percepción espacial, coordinación de movimientos para escapar e identificación inmediata de depredadores.

Esta preferencia no surgió al azar, sino que es fruto de millones de años de selección natural. Los gatos que utilizaban este sistema tenían mayor probabilidad de sobrevivir.

Tareas distintas

"Las diferencias de comportamiento pueden resultar útiles porque los hemisferios cerebrales se ocupan de tareas distintas". Así lo resume el profesor Güntürkün. "Dicho en términos sencillos, tu gato aprovecha la parte más eficaz de su cerebro para protegerse, incluso cuando duerme".

Sabiendo esto, puedes adaptar el entorno de tu gato a sus necesidades instintivas: "Ofrece camas donde el lado izquierdo tenga espacio libre para mirar, pon plataformas altas para que disfrute de una visión despejada y evita colocar objetos que bloqueen su campo visual clave

Todo esto es clave también para ayudarte a estar alerta sobre su salud. Calvo afirma que si el felino cambia de postura repentinamente, podría sentir dolor o incomodidad. Además, si no puede dormir en su posición usual, es necesario consultar con un veterinario.

"Un sueño inquieto constante puede indicar que algo en el ambiente le causa estrés", concluye la educadora.