Laura Londoño, veterinaria, revela la mejor situación para adoptar a otro gato: "Para los menores de 3 años es más fácil"

La veterinaria Laura Londoño ha presentado una guía exhaustiva para aquellas familias que contemplan introducir un nuevo integrante felino al hogar.

"Si bien es una creencia común que 'es ideal tener dos gatos', hay que recordar que este acto implica mucho tiempo, amor y compromiso", afirma Laura Londoño en un vídeo de YouTube.

Muchas familias contemplan la posibilidad de introducir un nuevo integrante felino al hogar. Por esto, la veterinaria clínica ha decidido presentar una guía exhaustiva para asistir a los tutores en esta decisión.

Animales solitarios

Antes de abordar la compatibilidad, Londoño subraya la naturaleza inherente de los gatos: "tienden a ser animales muy solitarios e independientes". Aunque disfrutan de la cercanía humana, son "muy competitivos".

Sienten la necesidad de proteger sus recursos, incluyendo su comida, arena, juguetes e incluso la atención de sus dueños. La experta es clara: "no les gusta compartir".

A pesar de esta inclinación a la soledad, la veterinaria explica que necesitan a otros de su misma especie para desarrollar conductas "instintivas y naturales", tales como el acicalado o la cacería, actividades que los humanos no podemos proporcionarles.

El juego entre gatos es crucial, ya que incentiva el ejercicio físico y evita el aburrimiento y el sedentarismo. Por ello, su opinión personal es que "un gato va a ser mucho más feliz cuando tiene a otro siempre y cuando tengan una buena relación".

Tres escenarios de convivencia

Al introducir un nuevo gato, la veterinaria señala que la familia puede enfrentarse a tres situaciones. Que se quieran inmediatamente, acicalándose, jugando y disfrutando de estar juntos. Que se toleren, compartiendo espacios sin conflicto.

O que tengan problemas. Este último escenario incluye peleas, estrés y complicaciones de convivencia. Para lograr la situación ideal, Londoño advierte que es indispensable realizar una presentación correcta.

"No es un proceso que se debe tomar a la ligera", sino que debe ser "lenta, progresiva y se toma su tiempo," un esfuerzo que valdrá la pena para obtener un "resultado extraordinario".

Señales positivas

Existen varios escenarios que predisponen la llegada de un nuevo miembro felino a la familia. La veterinaria indica que los gatos juguetones o hiperactivo son muy propensos. "Un compañero les ayudaría a descargar energía entre sí".

Además, para los gatos jóvenes, menores de tres años, la adaptación es mucho más fácil. También para aquellos que conocieron otros animales en sus primeros meses de vida y se adaptan con facilidad a cambios, viajes o mudanzas.

Otra situación ideal es cuando el gato tenía un compañero que falleció. Introducir uno nuevo puede ayudarlo con el duelo, ya que estaba acostumbrado a convivir y compartir.

Además, la experta indica que la presencia de problemas de comportamiento, como la vocalización excesiva en las noches o la agresividad por juego (morder muy duro), es una señal de "clara falta de canalización energética". "No hay mejor forma de entretener a un gato que con otro", concluye Londoño, siempre y cuando se realice la presentación correcta.