Andrés Santiago, veterinario, revela la alternativa natural al CBD para perros: "Calma el dolor sin causar somnolencia"

Ver a tu perro hacerse mayor, cojear, evitar subirse al sofá o renunciar a sus paseos es una de las escenas más duras para quienes convivimos con uno de estos seres maravillosos. La osteoartritis, una enfermedad crónica y dolorosa de las articulaciones, afecta en mayor o menor medida a casi todos los perros mayores y limita su día a día.

"Cuando un perro sufre osteoartritis, lo que más preocupa a su familia es que vuelva a moverse sin dolor y recupere su vitalidad", explica el veterinario clínico Andrés Santiago en un documento.

En los últimos años, este profesional ha comenzado a recomendar suplementos que incorporan MicroPEA, un lípido bioactivo que el propio organismo produce naturalmente cuando hay dolor o estrés.

Reducir el malestar

Diversos estudios demuestran que la MicroPEA ayuda a reducir la inflamación y el malestar sin causar sedación, algo que la convierte en una opción especialmente interesante para perros con problemas articulares.

"Podemos decir que actúa de forma similar a los fitocannabinoides, modulando el dolor y la inflamación, pero sin provocar la somnolencia que a veces produce el CBD", señala el veterinario Francisco Jesús Almodóvar.

Santiago añade que "cuando alguien viene a consulta busca una solución que no cause efectos secundarios, y le permita volver a ver a su perro juguetón, corriendo y subiendo al sofá sin esfuerzo".

Mejorar la movilidad

Según indica, los suplementos con MicroPEA han demostrado mejorar la movilidad, reducir la inflamación, proteger el cartílago y aumentar la calidad de vida en perros con osteoartritis.

Una ventaja adicional es que este tipo de compuesto no interfiere con otras medicaciones. "Muchos perros mayores suelen necesitar una pastilla diaria para alguna patología", recuerda Santiago. "Por eso, el suplemento que usemos para las articulaciones debe ser seguro para el hígado y los riñones, y no tener interacciones con otros tratamientos".

"Como veterinario, siempre estoy atento a los avances que puedan ayudar a nuestros perros y gatos", comenta. El reto es que, pese a los resultados prometedores, aún hay pocos suplementos que incorporen MicroPEA.

"El único que conozco con esta formulación completa es ArtritiQur Chews, que combina MicroPEA con UC-II y Boswellia Serrata, ingredientes naturales con efectos antiinflamatorios reconocidos".

El papel del CBD

En paralelo, muchos tutores se interesan por el CBD como opción natural para aliviar el dolor articular crónico. Este compuesto vegetal puede ayudar a calmar las molestias, pero suele tener un efecto secundario que no todos los cuidadores desean: la sedación.

"Lo que quieren los tutores es ver a sus animales más activos y con mejor ánimo, no apagados", indica Almodóvar. "El CBD puede calmar el dolor, pero a veces deja al perro demasiado tranquilo".

Por eso, Santiago prefiere reservar el CBD para otros usos en los que esa ligera sedación resulta beneficiosa, como tratar el estrés o la ansiedad producida por el miedo a los ruidos fuertes, los petardos o las reuniones familiares. "En esos casos sí puede ayudar a que el perro esté más relajado y controle mejor el estrés", explica.

La MicroPEA se perfila como una solución natural, efectiva y sin efectos sedantes para mejorar la movilidad de los perros con osteoartritis, mientras que el CBD puede ser una herramienta útil en momentos de estrés o ansiedad, pero no siempre la mejor elección para reforzar la vitalidad de un perro con dolor articular.