¿Los perros pueden ser veganos? La nutricionista Carla Aparicio aclara el debate: "Viven 1,5 años más"

En el Día Internacional del Veganismo, la viabilidad de las dietas 100% vegetales para mascotas ha pasado de ser un nicho a un tema de debate central.

"La alimentación vegetal no solo es posible para perros, sino que ofrece beneficios significativos para la salud y el medio ambiente", afirma Carla Aparicio, directora de PinkPeas y de Lidabet, la única clínica veterinaria vegana en España.

La nutricionista aborda la controversia desde un punto de vista profesional y personal, analizando el tema desde todos los ángulos. "El veganismo es una posición ética y moral, no una dieta", precisa desde el inicio.

Esta precisión terminológica es necesaria para entender cómo enfocar esta elección alimentaria. "Por lo tanto, los perros no asumen posiciones éticas, pero se pueden alimentar de forma 100% vegetal".

Omnívoros facultativos

Los perros no son carnívoros estrictos, sino omnívoros, como nosotros. Por esto, tienen la misma facilidad para alimentarse de forma vegetal que nosotros.

La experta subraya que no hay ningún animal que se sustente de ingredientes, sino de nutrientes. Nuestro cuerpo necesita todos los macronutrientes y micronutrientes en las proporciones adecuadas, que sean absorbible por nuestro aparato digestivo.

"No nos alimentamos de pollo, nos nutrimos de proteínas, hidratos y minerales. Para los perros funciona exactamente igual". No es la zanahoria que mejora nuestro intestino, son las fibras y las vitaminas que contiene.

Carla insiste en que los perros actuales no son lobos. Desde su domesticación hace 27.000 años, los perros han desarrollado diferencias genéticas cruciales, especialmente en dos enzimas digestivas, la amilasa y la maltasa.

Estas les permiten digerir y aprovechar los carbohidratos y el almidón sin problemas. "La amilasa funciona un 2800% mejor en perros que en lobos".

Un año y medio de vida añadida

La directora de PinkPeas refuta la creencia común de que faltan estudios científicos. Estos existen desde hace más de 30 años, pero los más recientes, publicados en 2023 y 2024, han sido los que han aportado informaciones irrefutables.

El estudio Owner perception of health of North American dogs fed meat- or plant-based diets (Dodd et al., 2022) indica que los dueños que alimentaban a sus perros con dietas a base de plantas reportaron menos trastornos de salud oculares, gastrointestinales y hepáticos.

Además, indica que la esperanza de vida en perros alimentados con dietas vegetales puede ser hasta un año y medio mayor. Se calculan 14 años y medio de vida para los perros que comen vegetales respecto a los 12 y medio de los omnívoros.

También según los resultados de salud general, demostraron que los perros alimentados con dietas veganas tuvieron los mejores resultados de salud. Los riesgos se reducen significativamente del 50% al 61%.

Estos estudios han demostrado que la dieta vegetal no solo es viable, sino que también mejora la calidad de vida. "Muchos marcadores de enfermedad disminuyen, por lo tanto, la calidad de vida es mayor", afirma Aparicio.

Reducir las alergias y las emisiones

Los alimentos vegetales se están introduciendo como opciones hipoalergénicas, porque los principales alérgenos en perros son las proteínas de la carne. "Incluso un animal alérgico al trigo blanco o la soja no van a tener problemas con una dieta vegetal, ya que la mayoría de los alimentos vegetales de alta calidad no incluyen estos ingredientes".

Más allá de la salud individual del animal, Carla identifica que las razones principales para elegir esta dieta empiezan por la coherencia ética. "Si eres vegano y compras carne para tu perro, puede parecer extraño".

Los datos recolectados por The global environmental paw print of pet food, calculan que la producción de pienso o comida seca a nivel global genera alrededor de 151 millones de toneladas de emisiones de CO₂e cada año.

La industria usa tierra equivalente a dos veces el Reino Unido y agua suficiente para 4,4 millones de piscinas olímpicas. Esto equivale a cerca del 3% de las emisiones agrícolas mundiales.

Además, casi el 10% de los animales que se matan al año en el mundo son para alimentar a perros y gatos. "Reducir el impacto ambiental, minimizar las alergias, alargar la vida: los motivos para cambiar la dieta son los mismos que se usarían para defender la dieta vegana en humanos", concluye Carla .