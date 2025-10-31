Enric, educador, da la clave para enseñar a un perro a dar la pata: "Existen 2 métodos, pero solo uno permite que aprenda solo"

Enseñar a un perro a dar la pata es una actividad que fortalece la comunicación y la confianza entre el animal y las personas. Es un truco que estimula el aprendizaje, ayudando a mantener activo mentalmente al perro.

Afianza el vínculo de afecto y facilita la revisión y limpieza de las patas. El educador canino Enric muestra, en un vídeo de YouTube, la manera más rápida para enseñar a su perro, Body, a realizar ese truco.

Las dos vías

Enric explica que existen dos métodos principales para enseñar esta habilidad. El método tradicional consiste en coger la pata del perro mientras se da la orden y se administra el premio inmediatamente.

"Esto se repite hasta que el perro asocie la secuencia". Sin embargo, su método preferido es el aprendizaje por descubrimiento. A Enric le gusta que los perros aprendan "por sí mismo".

Para ello, el adiestrador se pone un premio o varios en la mano y se lo presenta al perro. El animal intenta inicialmente coger el premio con la boca, pero al no poder, intentará hacerlo con la pata.

"El premio debe administrarse en el momento exacto en que la pata toca la mano, sin importar si es la pata izquierda o derecha". Este método permite que el perro aprenda que "lo que ha de hacer es dar con la pata y la mano se abre".

La historia de Body

Enric cuenta que Body aprendió muy rápido, ya que es un perro que desde cachorro "siempre ha usado mucho las patas para todo". Para perros que no usan tanto sus patas, sugiere mantener la mano un poco más baja.

Una vez que Body comenzó a poner consistentemente la pata en la mano, Enric empezó a añadir la orden verbal. "Es crucial decir ‘bien’ en cuanto el perro toca la mano".

El siguiente paso, crucial para la fiabilidad del truco, es hacerle entender al perro que el premio no sale de la mano que toca, sino de la otra. Para lograr esto, se simula colocar un premio en la mano objetivo, pero se premia "visiblemente con la otra mano".

"Lo que estamos consiguiendo es que el perro no vaya con la pata y el olfato a la otra, sino que al final acabará yendo solo con la pata y con la boca irá hacia la mano donde está el premio".

A pesar de tener ya 10 meses, Body aún no sabía dar la pata, pero demostró ser un campeón en el adiestramiento. Enric concluye diciendo que los únicos métodos que realmente funcionan son a favor del adiestramiento positivo.