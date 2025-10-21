La innovadora idea para ahorrar y reducir los desperdicios de comida para mascotas: "Se gastan 792 euros al año"

También en los ámbitos animalistas, a veces las cifras hablan por sí solas. La comida es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de compartir nuestra vida con una mascota.

Los datos recolectados por The global environmental paw print of pet food, calculan que la producción de pienso o comida seca a nivel global genera alrededor de 151 millones de toneladas de emisiones de CO₂e cada año.

La industria usa tierra equivalente a dos veces el Reino Unido y agua suficiente para 4,4 millones de piscinas olímpicas. Esto equivale a cerca del 3% de las emisiones agrícolas mundiales.

Si este sector fuera un país, se situaría entre los 60 mayores emisores del planeta. Reducir el desperdicio de estos productos no es un gesto menor: significa aliviar la presión sobre el planeta con pequeñas acciones.

"Las decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia, también cuando se trata de nuestros amigos de cuatro patas", afirma Marie Lindström, directora general de Too Good To Go en España. "Cuidar de nuestras mascotas también puede mejorar el planeta".

20 millones de mascotas

Cada vez son más los españoles que deciden incorporar a sus vidas a un amigo de cuatro patas. Según el informe de Facts&Figures 2022, en Europa viven alrededor de 200 millones de perros y gatos, y cerca del 50% de los hogares europeos cuentan con una mascota.

En España, la cifra supera los 20 millones. Sin embargo, el contexto actual de precios al alza hace que cuidarlos y darles todo lo mejor sea cada vez un reto más complicado, sobre todo a nivel económico.

De hecho, según el Barómetro de Hábitos de Pet Parents en España y Portugal 2025, el gasto medio mensual en el cuidado de las mascotas alcanza los 165 euros. Cerca del 40% se destina a su alimentación, es decir, 66 euros al mes, lo que equivale a unos 792 euros en comida al año.

Para ayudar a las familias y las personas con mascotas a ahorrar y al mismo tiempo reducir el desperdicio de comida, Too Good To Go, la aplicación líder contra el desperdicio alimentario, lanza una nueva opción para comprar comida para mascotas a precios reducidos.

Los Packs Sorpresa ahora incluyen piensos, snacks y otros productos cercanos a su fecha de consumo, con descuentos de hasta el 50 %. Con esta iniciativa se busca ahorrar dinero, evitar el desperdicio de comida y reducir el impacto ambiental.

Una alternativa sostenible

La primera marca en sumarse a esta propuesta de Too Good To Go es GUAW, cadena española especializada en el bienestar y cuidado animal. Ofrecerá Packs Sorpresa con productos de sus establecimientos, fomentando un consumo más responsable y sostenible.

"Cada pack salvado en una oportunidad de aprovechar la comida, consumir de forma más responsable y ayudar a reducir el desperdicio de comida", comenta Denise Facchin, CEO de GUAW.

Esta nueva manera práctica de ahorrar genera un impacto positivo en el planeta. El bienestar animal puede alinearse con la sostenibilidad, con productos de alta calidad, fomentando un consumo responsable y consciente.