Una veterinaria desmonta los mitos sobre la alimentación de los gatos: "En su vida salvaje comen 20 veces al día"

"Todavía hay tutores que creen que la comida húmeda desequilibra la dieta o no aporta nutrientes esenciales", afirma la veterinaria de Natural Diet, Lucía Santo Tomás.

Durante mucho tiempo, la comida húmeda ha sido vista como un capricho, una recompensa o incluso, en ocasiones, como un riesgo para el control de peso o la salud bucal, si se abusaba de ella.

Pero la evidencia científica y la práctica veterinaria apuntan a todo lo contrario: una buena alimentación húmeda aporta beneficios clave para cuidar de la salud de los felinos.

"Las fórmulas actuales tienen en cuenta las necesidades reales de un carnívoro como los gatos, combinan ingredientes frescos que aportan proteína y grasa animal de calidad", explica la veterinaria. "Además, su alto contenido en agua contribuye a un menor riesgo de problemas urinarios, relativamente frecuentes en los gatos".

Ningún producto engorda

Hasta hace poco, han gobernado las creencias de que las recetas húmedas eran más calóricas, y por lo tanto engordaban o no cumplían con los requisitos nutricionales de una dieta completa. La veterinaria determina que si administramos a nuestro gato una cantidad ajustada a sus necesidades, ningún producto engorda.

"No es mejor un pienso a una comida húmeda". De hecho, por su elevado contenido en agua, aportan menos calorías por gramo que las croquetas y pueden ayudar con el control del peso y con la sensación de hambre, en gatos con sobrepeso u obesidad.

Existen recetas, tanto complementarias como completas, que por su perfil nutricional se adaptan a las necesidades específicas de los gatos e incorporan a su dieta proteína de alto valor nutricional, además de otros nutrientes relevantes como ácidos grasos, vitaminas y minerales.

Los gatos son animales especialmente selectivos con su comida. Su naturaleza carnívora condiciona sus preferencias: buscan siempre la proteína y la grasa animal, y optan por los aromas que despierten su instinto de cazador, es decir, que transmitan frescura.

Sus hábitos salvajes

Sus hábitos en la vida salvaje siguen presentes incluso en nuestros felinos de casa. Las recetas húmedas se convierten en una alternativa ideal para ellos, al ser la opción que más se asemeja a su dieta salvaje, tanto por su contenido en agua como por su perfil de proteínas y grasas.

"De hecho, su patrón de alimentación en su vida salvaje implica comer entre 10 y 20 veces al día", cuenta Tomás. Lo más importante es alimentar tu gato con recetas completas, que puedan ofrecerse a lo largo de toda la jornada.

Por ello, alternar croquetas y comida húmeda a lo largo del día puede aportar un extra de variedad y beneficios, además de facilitar su manejo nutricional. Esta práctica, conocida como mix-feeding, aúna nutrición, hidratación y satisfacción instintiva.

Un gato

"En el caso de apostar por una alimentación mixta o mix-feeding es recomendable ajustar la ración de ambos alimentos, reduciendo la cantidad de croquetas ofrecidas a lo largo del día, para no sobrealimentar al animal".

Retirar y limpiar

También, recuerda que es importante retirar los restos de alimento húmedo que el gato no haya ingerido para evitar que se contamine y deteriore. Así como limpiar bien el comedero si posteriormente se empleará para dejar las croquetas.

"Lo ideal sería ofrecer la mitad de las calorías diarias en forma de alimento húmedo y la otra mitad, en forma de croquetas, disponibles en un comedero automatizado o en los que tienen una tolva", concreta Santo Tomás.

Un ejemplo es Cat Paté, el último lanzamiento de Natura Diet. Son 9 recetas de comida húmeda elaboradas con carnes y pescados con un elevado índice de frescura, sin azúcares, ni conservantes o colorantes artificiales.

Con ingredientes funcionales y naturales como el zooplancton marino, el espino amarillo o la yuca. Puede servir para gatos en crecimiento, adultos o esterilizados. Contrarrestan las alergias, el control de peso y algunos cuidados especiales.