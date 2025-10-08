Un veterinario da la clave para desparasitar a tu gato: "Así se evita el riesgo de que el animal se lama e ingiera producto"

La desparasitación es una parte fundamental del bienestar de los gatos, ya que los parásitos internos y externos pueden afectar gravemente su salud. A través de un control adecuado, es posible prevenir enfermedades, mejorar su calidad de vida y proteger también la salud de las personas que viven con ellos.

Aunque muchos gatos parecen sanos, los parásitos pueden estar presentes sin mostrar síntomas evidentes. Por esto, el veterinario Manuel Manzano ha creado una guía esencial destinada a los propietarios de felinos, desglosando los métodos, el momento óptimo y los mejores fármacos para la desparasitación interna.

"Al enfrentarse a este procedimiento, todo tutor se pregunta siempre lo mismo: cómo lo desparasito, cuándo y con qué", afirma en un vídeo de YouTube.

Las formas de aplicación

El veterinario explica que existen varias vías para administrar los desparasitantes. Las opciones tradicionales incluyen los medicamentos en pasta oral (que suelen ser bien tolerados por los gatos) y las pastillas.

No obstante, las últimas tendencias en tratamientos han introducido los productos en pipeta spot-on, los cuales se aplican "en la cruz". El uso de estos instrumentos representa un avance práctico, ya que no hace falta bañar al gato ni nada.

"Así se evita el riesgo de que el animal se lame e ingiere el producto, siendo tóxico". Estos tratamientos tópicos atraviesan la piel y logran desparasitar internamente al felino. Además, suelen ofrecer una eficacia adicional para pulga y garrapata.

El calendario vital

El experto enfatiza la necesidad de la desparasitación, señalando que no hay costumbre de desparasitar a los gatos. "Es extremadamente importante hacerlo".

En cuanto al calendario, el veterinario declara que es fundamental realizar la primera desparasitación entre las 6 y las 16 semanas de vida. Aunque reconoce que el costo del tratamiento es accesible, la regularidad es clave, especialmente para animales de alto riesgo.

Hay muchos gatos que demuestran una gran tendencia a parasitarse, como los que entran y salen frecuentemente del hogar habitual. Para estos casos, su consejo es claro: se recomienda desparasitar dos veces al año, es decir, cada seis meses.