Víctor Algra (40), veterinario, sobre la importancia de esterilizar tu perro: "Previene enfermedades reproductivas"

La esterilización en perras es uno de los temas más debatidos en la medicina veterinaria actual. Más allá de ser un procedimiento pensado para evitar camadas no deseadas, implica una serie de beneficios y riesgos que influyen directamente en la salud física y en el comportamiento del animal.

En un vídeo reciente de YouTube, el veterinario Víctor Algra presenta una actualización sobre este asunto. Explica, de forma sencilla, qué ventajas puede aportar, qué posibles complicaciones se deben considerar y por qué siempre es recomendable valorar cada caso individualmente junto a un especialista.

Prevenir enfermedades

El veterinario destaca en primer lugar los beneficios de la esterilización. "La cirugía previene enfermedades en los órganos reproductivos, que son extirpados durante el procedimiento". A su vez, esto elimina la posibilidad de embarazos no deseados.

También señala que la intervención reduce de forma considerable el riesgo de tumores mamarios, en especial cuando se realiza antes del primer celo o, como tarde, tras el segundo.

"Es muy útil en casos de tumores vaginales hormonodependientes y de prolapsos vaginales, donde no solo resuelve el problema presente, sino que previene futuros episodios", dice.

Incluso menciona que puede ser aconsejable en algunas pacientes diabéticos, en quienes los cambios hormonales influyen de manera decisiva en el control de la enfermedad.

En cuanto al comportamiento, Algra aclara que, en determinados cuadros de agresividad maternal, la esterilización puede ser beneficiosa. Sin embargo, advierte de que una decisión de este tipo siempre debe consultarse previamente con un etólogo veterinario.

Incontinencia urinaria

Junto a las ventajas, el veterinario expone también los posibles perjuicios de la esterilización. Recuerda que, aunque pueda reducir ciertos riesgos, también se asocia con un incremento en la aparición de otros tipos de tumores.

"Entre un 5% y un 20% de las perras esterilizadas desarrollan incontinencia urinaria, y la cirugía temprana puede predisponer a infecciones recurrentes del tracto urinario". También advierte que el metabolismo suele verse alterado tras la intervención.

Esto puede facilitar la aparición de obesidad y otras patologías como el hipotiroidismo o el hiperadrenocorticismo.

Por otro lado, existen evidencias de que la esterilización prematura puede aumentar la probabilidad de desarrollar problemas articulares, como displasia de cadera o alteraciones en las extremidades.

Equipo veterinario

"Con la esterilización, así como puede mejorar algunos comportamientos, también cabe la posibilidad de que agrave los problemas ya existentes".

El veterinario subraya que cada caso debe ser evaluado con atención por un equipo veterinario.

No existen respuestas universales cuando se trata de la salud animal. Por ello, recomienda consultar exhaustivamente con profesionales antes de decidir.

"La decisión final responde tanto a la ciencia veterinaria como al bienestar individual de cada perra", concluye.