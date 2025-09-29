Hanna Dudash creó la 'ecocremación' para mascotas: "Damos a las cenizas una nueva vida en forma de planta"

La foto de un gato y una planta detrás. Istock

Perder a una mascota es uno de los momentos más duros que puede atravesar una familia. En ese instante de dolor, muchos dueños buscan una forma de despedirse dignamente, de sentir que ese compañero de vida continúa presente de alguna manera.

"Ellos nos dan toda su vida. Cuando viene la hora de despedirse, hay que hacerlo bien", afirma Hannah Dudash. Con esta idea nació Mascotasviva, una empresa de Barcelona que apuesta por un modelo de despedida respetuoso, sostenible y lleno de significado.

Una nueva vida

La fundadora de Mascotasviva, llegada a Cataluña desde Ucrania hace más de una década, explica que la inspiración surgió cuando una amiga sufrió intensamente la pérdida de su mascota y no encontraba una forma adecuada de mantenerla cerca.

Esa experiencia, junto con la reflexión personal sobre qué hacer en esos momentos difíciles, dio paso a la creación de un servicio innovador: la ecocremación de animales de compañía.

"Pensamos que podíamos transformar las cenizas en plantas, para darle una segunda vida al animal". Este modelo no solo busca atender el aspecto emocional del duelo, sino también favorecer al medioambiente.

La propuesta consiste en transformar las cenizas en vida, plantándolas junto a un árbol o una planta elegida por los dueños. Así, la memoria del animal sigue viva de manera tangible y natural dentro del hogar.

Compromiso medioambiental

Mascotasviva ofrece distintos tipos de servicios adaptados a cada familia. Desde cremaciones individuales o colectivas, con posibilidad de asistencia presencial para despedirse en intimidad, a opción de urna o árbol vivo, donde las cenizas se integran a una planta elegida desde su web.

Hannah Dudash con su perro. Hannah Dudash

Además, entregan a domicilio las cenizas, junto con certificado de cremación, fotografía y todos los detalles del proceso. Y ofrecen apoyo emocional, con psicólogos disponibles para acompañar en el proceso de duelo. "Estamos siempre disponibles online para apoyar, para ayudar en este momento difícil".

Uno de los valores diferenciales de la empresa es su compromiso medioambiental. El crematorio ecológico que utilizan está equipado con filtros especiales que evitan la emisión de humo o residuos contaminantes.

Además, trabajan con una empresa de Valencia que fabrica urnas reutilizables y sostenibles, huyendo de productos genéricos importados y apostando por artesanía local.

Un trabajo emocional

El trabajo emocional que esconde detrás, no es invisible. "Cada día me enfrento con el dolor y es difícil. Me duele porque veo esas lágrimas, esa tristeza y sufro con cada cliente", cuenta Hannah.

Sin embargo, describe con mucha emoción la felicidad que siente cuando consigue devolver esa segunda vida a los animales. "Cuando entregamos a una familia la urna o la planta y vemos que están más tranquilos, sentimos que lo que hacemos tiene sentido".

El equipo detrás de Mascotasviva es pequeño, pero la pasión lo sostiene. La fundadora, su marido encargado de la recogida de los animales, y un técnico especializado en el horno de cremación.

A pesar de las dificultades burocráticas y de un mercado poco desarrollado en España, poco a poco han comenzado a ganarse la confianza de los dueños de mascotas en Barcelona.

Mirando hacia el futuro

El proyecto, aunque joven, refleja una fuerte identidad: ofrecer un servicio cercano, respetuoso y ecológico. Mascotasviva no solo quiere ser una alternativa, quiere también llevar un mensaje.

"La despedida de un animal querido merece el mismo respeto que su vida", afirma Hannah. Al mismo tiempo, la empresa busca reforzar el mercado español a través de colaboraciones con proveedores locales y seguir creciendo en servicios y cobertura.