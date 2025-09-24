De Gucci a Louis Vuitton, las marcas de lujo que abrazan a las mascotas: "Son una extensión del estilo personal"

"Un día, me di cuenta de que no tenía sentido vestirme con outfits de marca y salir a pasear a mi perro con una correa de tela negra", afirma Andrea Núñez (Ciudad de México, 1993), cofundadora de la firma de lujo Nina Woof, especializada en accesorios para mascotas.

Septiembre es sinónimo de semanas de la moda en las principales capitales del mundo y, junto a las tendencias que arrasan en las pasarelas, destacan dos corrientes que se consolidan en el universo del estilo: los pet looks, atuendos exclusivos para animales, y los matching looks, conjuntos coordinados entre humanos y sus fieles amigos.

Lo que empezó como un guiño divertido se ha convertido en un fenómeno cultural. El llamado mini-me canino refleja cómo las mascotas ya no se perciben únicamente como parte de la familia, sino también como compañeros de tendencias y estilo.

Actrices, celebridades e influencers como Chiara Ferragni, Paris Hilton o Priyanka Chopra han catapultado esta moda al mostrarse frente a millones de seguidores con atuendos a juego con los de sus animales.

El lujo adopta a las mascotas

El auge del pet wear ha despertado el interés de la industria de la alta costura. Grandes casas de moda ya han incorporado propuestas exclusivas que elevan el estilo de los perros al nivel del humano.

Una modelo con un perro vistiendo los accesorios de Branni Pets. Nora Branni Saliner

En 2022, Gucci presentó su línea Gucci Pet Collection, con prendas y accesorios diseñados con la calidad y el diseño característicos de la firma italiana. Posteriormente, Versace tradujo su glamour en colecciones de collares que combinan lujo y comodidad.

Y más recientemente, en 2024, Louis Vuitton, bajo la dirección creativa de Pharrell Williams, sorprendió con una caseta de perro realizada con el icónico Monogram de la maison francesa.

Una extensión del estilo personal

Este fenómeno no responde solo a cuestiones estéticas. "Estamos viviendo un cambio cultural donde las mascotas ya no solo son parte de la familia, sino una extensión del estilo personal y de los valores de los pet parents", explica la empresaria Andrea Núñez.

"Hoy, los consumidores quieren coherencia entre lo que visten, lo que consumen y cómo tratan a los animales. Porque el lujo ya no es solo apariencia. También es ética". Su firma, Nina Woof, se posiciona como una de las marcas que mejor encarna este cambio de paradigma.

Su propuesta incluye collares veganos, correas con AirTag, brumas y bálsamos naturales... todos ellos elaborados con materiales reciclados y biodegradables, certificados como cruelty-free y fruto de una producción ética.

La firma redefine el lujo en clave sostenible, apostando por un estilo de vida sofisticado que no renuncia al respeto por los animales ni por el planeta. Nació en Delaware (Estados Unidos), cuando sus creadores se dieron cuenta de que el mercado necesitaba accesorios que se alineasen con los valores de los consumidores.

Ahora, sus productos son accesorios premium para mascotas, libres de crueldad animal. Los diseños combinan elegancia, moda y funcionalidad, adaptándose a distintos estilos tanto de mascotas como de propietarios.

Branni Pets

De la misma forma nació Branni Pets. "Vimos que la preocupación por los animales empezó a crecer", asegura Nora Branni Saliner (Milán,1991), fundadora de la homónima marca de moda perruna.

El giro hacia los accesorios para mascotas se dio en 2017. Durante la pandemia, su idea de negocio inicial no estaba funcionando bien: "Fue un momento ideal para lanzar el proyecto, ya que los millennials sin hijos adoptaban perros, y la moda para estos era inexistente entonces. Solo había complementos funcionales".

Dos perros con accesorios de Branni Pets. Nora Branni Saliner

La marca se enfoca en crear accesorios que no solo sean cómodos para la mascota, sino que también sean estéticamente agradables y permitan una conexión emocional con el humano. Se centran en productos destinados al paseo diario en la ciudad o con amigos, no tanto en actividades deportivas.

Incluyen collares, desde los más pequeños hasta los de galgos, correas y accesorios como portabolsas. Branni Pets utiliza solo piel vacuna, curtida en Italia por las mismas curtidurías certificadas por el sello Leather Working Group, que garantiza buenas prácticas ambientales y químicas.

Calidad y estilo

La mayoría de los clientes de estas firmas ya no conciben a los animales como simples acompañantes, sino como parte esencial de su núcleo familiar. Adoptan desde el amor y buscan para sus perros lo mismo que para ellos: calidad, estilo y bienestar.

En un mundo donde el lujo se mide tanto por la estética como por el impacto, coordinar tu outfit con el de tu mascota ya no es solo un gesto simpático. Es una declaración de amor responsable que une moda, ética y vínculo emocional.