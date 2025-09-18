Un veterinario desmiente los mitos sobre la comida húmeda de los gatos: "Si es de calidad, no es como una golosina"

La comida húmeda no es indispensable para los gatos. Pero sí es un complemento muy beneficioso, especialmente por su aporte de agua y su papel en la prevención de problemas renales y urinarios.

El veterinario Carlos Gutiérrez, en un reciente video de YouTube, desmiente la idea de que la comida húmeda sea como "golosinas para un niño". De manera tajante aclaró que esa idea no tiene ningún fundamento.

"Si se trata de productos de calidad, la comida húmeda puede ser un refuerzo muy positivo para la salud del gato". Sin embargo, es fundamental conocer los beneficios de esta comida. El profesional recomienda su uso con consciencia y responsabilidad.

Alimentación natural

El gato es un carnívoro estricto que, en la naturaleza, obtiene gran parte de la hidratación a través de sus presas. El pienso seco cumple con los requerimientos nutricionales.

Pero al contener poca humedad puede no cubrir por completo las necesidades de agua. Aquí es donde entra la relevancia de la comida húmeda.

El veterinario destaca varios puntos clave sobre su aporte. Es un complemento positivo. "Si es de calidad, constituye un complemento excelente para la dieta felina".

La comida húmeda, además, aporta una mayor cantidad de líquidos. Esto favorece que los gatos se mantengan hidratados sin necesidad de incrementar de forma significativa su consumo de agua del bebedero.

Este detalle es especialmente útil para proteger los riñones y prevenir enfermedades urinarias, problemas habituales en la especie.

Además, su sabor y textura resultan más atractivos. "No es extraño que un gato se muestre entusiasmado al ver una lata", explica el veterinario. "Simplemente, porque le resulta mucho más apetecible que el pienso".

Recomendaciones de uso

Aunque aporta beneficios claros, el especialista no aconseja basar toda la dieta en la comida húmeda. Entre los motivos, menciona que puede ensuciar más la boca.

Su recomendación práctica es ofrecer al menos una toma diaria de comida húmeda combinada con pienso seco. De esta forma se obtiene un equilibrio que permite reforzar la hidratación y la salud renal, sin descuidar otros aspectos como la practicidad y la higiene que aporta el alimento seco.

Mitos y verdades

"En cuanto a los premios para gatos, no todos son malos", aclara el veterinario. Existen opciones elaboradas con ingredientes de calidad que no ponen en riesgo la salud felina.

Lo importante es usarlos de manera adecuada. Se recomienda ofrecerlos con moderación, para reforzar conductas específicas o momentos especiales, no como alimento constante. Además, si se eligen premios de alta calidad, no representan un problema para la salud del gato.

La comida húmeda no es un capricho ni un "dulce" poco saludable, sino un recurso valioso en la alimentación felina que mejora la hidratación y protege los riñones. No es indispensable en todos los casos, pero sí muy recomendable como complemento diario.

La mejor opción es una alimentación mixta, acompañada del uso controlado de premios de calidad. Al integrarla de manera equilibrada junto con el pienso seco, se consigue una alimentación variada, segura y beneficiosa para el bienestar general del animal.