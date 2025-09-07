Un veterinario revela la mejor raza de gato para apartamentos pequeños: "Es devoto de las siestas largas y la vida pausada"

Un gato entre las sábanas de una cama. Istock

En un mundo donde los espacios habitables tienden a reducirse y los apartamentos se convierten en la norma para muchos, tener un gato puede representar un reto. Sin embargo, la convivencia con estos animales sigue siendo un sueño compartido por miles de personas.

La clave está en entender qué razas se adaptan mejor a los metros cuadrados disponibles y a las rutinas de quienes les adoptan. En un vídeo reciente de YouTube, Manuel Manzano, veterinario especializado en comportamiento felino, comparte su análisis profesional.

"Soy un defensor nato de que la gente adopte siempre a un gato y que no lo compre", subraya. Habitualmente asesora a centros de acogida y recuerda que miles de felinos esperan una segunda oportunidad lejos de la calle.

Sin embargo, reconoce que algunos gatos ferales tienen más dificultades cuando son encerrados en espacios pequeños. Se estresan, se sienten atrapados y no logran adaptarse con facilidad.

Por esa razón, el especialista enumera las cinco razas de gatos más adecuadas para este tipo de entornos. "No se trata de fomentar la compra, sino de ofrecer información a quienes valoran qué tipo de animal encajaría mejor con su estilo de vida", explica.

Temperamento tranquilo

Conocido por su temperamento tranquilo y su gran capacidad de adaptación, el british shorthair es ideal para quienes pasan varias horas fuera de casa. No exige atención constante ni se altera si la comida llega un poco más tarde de lo habitual.

Es un gato cariñoso y equilibrado. Encarna esa combinación de compañía y autonomía que tanto buscan las personas que habitan en apartamentos pequeños.

El tigre del sofá

Apodado el tigre del sofá, el persa es un devoto de las siestas largas y los sillones mullidos. Su estilo de vida pausado encaja casi a la perfección con los espacios reducidos.

Sin embargo, el especialista advierte que esta raza puede ser más sensible a la ansiedad por separación. Esto implica que necesitará cercanía y rutinas estables para no estresarse en ausencia de su dueño.

La seguridad del hogar

Reservado, independiente y con un carácter sosegado, el azul ruso no reclama grandes aventuras. Prefiere la seguridad del hogar y rara vez manifiesta deseos de explorar el exterior.

Es un gato que disfruta de su independencia. Asimismo, es ideal para quienes buscan compañía sin la preocupación de un felino demasiado demandante.

La raza más popular

De gran tamaño y aspecto dócil, el ragdoll se ha convertido en una de las razas más populares en los últimos años. Se adapta a la perfección al espacio reducido, pero necesita compañía emocional.

No tolera bien la soledad y puede sufrir si pasa demasiado tiempo aislado. "En brazos de su dueño, sin embargo, se convierte en un auténtico peluche viviente", afirma el veterinario.

Un dócil comunicador

El gato javanés destaca por su docilidad y su sorprendente repertorio de maullidos, lo que lo convierte en un comunicador nato. Es extremadamente cariñoso y fácil de manejar.

Estas cualidades lo hacen especialmente recomendado para personas mayores o con alguna dificultad de movilidad. Su carácter apacible y poco exigente lo vuelve una presencia fiel sin generar grandes complicaciones.

Más allá de la raza

Más allá de este listado, el veterinario recuerda que la prioridad siempre debería ser considerar la adopción responsable. Cada gato, sea o no de raza, trae consigo una personalidad única que puede encajar perfectamente en un apartamento pequeño.

"Lo importante no es tanto elegir la raza ideal, sino comprender las necesidades del animal", concluye. Es fundamental considerar el tiempo disponible de la familia y el compromiso que implica convivir con un ser vivo.