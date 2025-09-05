Los tamarros de Andorra, un museo y una ruta circular: los mejores planes para hacer con tu perro este fin de semana

Salir a disfrutar de la ciudad con tu perro cada vez es más fácil gracias a la creciente oferta de actividades pet friendly. Museos, excursiones guiadas y experiencias culturales se han abierto a un público que no quiere dejar a su mejor amigo en casa.

Este fin de semana puedes optar por un plan cultural en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, un paseo circular por el río o una aventura a la búsqueda de los tamarros de Andorra.

En España, cada vez hay más espacios que entienden que nuestros perros forman parte de la aventura. Sea cual sea tu elección, tu perro disfrutará tanto como tú. Prepara la correa, el agua fresca y ¡a vivir nuevas experiencias juntos!

Encuentra el tamarro

Una aventura mágica con tu perro en Andorra, donde los traviesos tamarros, mitad leyenda y mitad realidad, se embarcan en la misión de proteger la naturaleza y los bosques de este encantador país.

Ahora, con tu perro al lado, tienes la oportunidad de unirte a esta búsqueda única y ayudar a los tamarros en su noble tarea.

Cada uno de los siete tiene la responsabilidad de proteger un rincón especial: Dino de Ordino, Massa de la Massana, Nilo de Canillo, Enko de Encamp, Andy de Andorra la Vella, Caldes de Escaldes-Engordany, y Lau de Sant Julià de Lòria.

Su enemiga, Brutícia, una trol malvada, amenaza constantemente con ensuciar y destruir el preciado entorno natural de montañas, lagos y bosques.

Para activar los portales mágicos que utilizan para entrar en los bosques de Andorra, junto a tu perro deberéis colocar una piedrecita redonda en ellos. Sin estas piedras, los portales permanecen cerrados, y los tamarros no pueden venir en nuestra ayuda.

Antes de comenzar la búsqueda, pasa por una de las 7 oficinas de turismo de Andorra. Allí, recibirás el libro de los tamarros, que te guiará en la emocionante aventura. Con la ropa adecuada, explora los bosques y parajes en busca de los portales mágicos en compañía de tu peludo.

Las ciencias naturales

¿Te imaginas recorrer salas llenas de historia natural y biodiversidad con tu perro a tu lado? El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), en Madrid, es pionero en abrir sus puertas no solo a perros de asistencia, sino también a mascotas educadas.

Este fin de semana podrás descubrir exposiciones como "Dinosaurio entre nosotros". Aprovechar para explorar cómo la increíble historia de los dinosaurios no terminó con su extinción, sino que sigue viva en esos fantásticos animales emplumados que conviven con nosotros.

Todos los perros son bienvenidos, siempre que cumplan con la normativa básica: correa corta (máx. 2 metros) y cartilla de vacunación. Una experiencia perfecta para aprender en familia, y sí, tu perro también forma parte de tu núcleo.

Dirección : calle José Gutiérrez Abascal, 2 (Madrid)





: calle José Gutiérrez Abascal, 2 (Madrid) Horario : Lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 h





: Lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 h Teléfono: 91 411 13 28

Ruta circular

En Sanlúcar la Mayor existe un paraíso natural que no puedes perderte. La ruta circular vía Verde es un plan perfecto para hacer con tu peludo este fin de semana.

Te invitamos a explorar diversas rutas en la hermosa zona de agua, un corredor verde que recorre el río Guadiamar.

La dinámica refuerza la conexión con tu mascota, al mismo tiempo que disfrutas de la belleza natural y arquitectónica del parque. Además, es una excelente forma de que los perros hagan ejercicio y se relacionen con otros.