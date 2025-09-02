Lo que jamás debes permitir a tu gato, según la educadora Roselyne Rodríguez: "La calle es un lugar de miles de peligros"

Una chica con un gato en brazos. Istock

En los últimos años, los gatos han pasado de ser vistos como animales independientes y poco demandantes a convertirse en verdaderos miembros de la familia.

Cada vez más cuidadores se preocupan no solo por su alimentación o salud física, sino también por su bienestar emocional y la calidad del vínculo con ellos.

Consciente de ello, la educadora vincular felina Roselyne Rodríguez, se ha dedicado a divulgar consejos prácticos que ayudan a entender mejor a los felinos.

En una de sus más recientes recomendaciones, Rodríguez destaca tres cosas que jamás debemos hacer si queremos que nuestros gatos crezcan seguros, tranquilos y felices.

"Se trata de prácticas comunes que, aunque pueden parecer inofensivas o incluso tiernas, en realidad afectan a la salud y la conducta de los felinos, generando estrés, riesgos y problemas en la convivencia", explica.

Las manos

Si bien resulta tentador dejar que las crías de gato muerdan o arañen las manos de su cuidador, Rodríguez advierte que es un error. "Cuando son pequeños, puede parecer inofensivo y hasta divertido dejar que jueguen con nuestras manos", afirma.

"Sin embargo, al crecer sus uñas se vuelven más fuertes y afiladas, lo que puede ocasionar arañazos dolorosos y reforzar conductas poco deseables en el gato". Estos animales son cazadores por naturaleza y, si se acostumbran a jugar con las manos, pueden terminar percibiendo a la persona como una presa más.

Además, esto puede generar que se transforme en un animal "siempre alerta y estresado", lo que afectaría la confianza en la convivencia. La solución: utilizar juguetes adecuados que canalicen sus instintos sin poner en riesgo la relación.

La calle

Puede parecer un escenario de libertad para los gatos, pero para la especialista es un ambiente lleno de amenazas. Miles de peligros los esperan afuera: desde enfermedades contagiosas hasta el riesgo de atropellos o el contacto con personas malintencionadas.

Rodríguez advierte de que la exposición al exterior puede reducir drásticamente la esperanza de vida de un felino.

Por ello, recomienda mantener a los gatos dentro de casa, donde es posible garantizar su seguridad y salud, enriqueciendo su entorno con juegos y espacios adecuados.

Las cajas

Si hay un objeto que parece irrelevante para los humanos, pero fundamental para los gatos, es la caja de cartón. Según la educadora, estos refugios sencillos ofrecen sensación de protección, reducen el estrés y proporcionan calor.

Aunque algunos cuidadores prescindan de ellas por motivos estéticos, Rodríguez recuerda con humor que "Karen tiene cajitas horrorosas para sus hermosos gatos".

En definitiva, contar con cajas en casa no es un accesorio trivial, sino una forma económica y efectiva de cuidar el bienestar del felino.

Estos tres consejos, aparentemente básicos, resumen una lección importante: la convivencia con un gato implica entender su naturaleza y adaptar el entorno a sus necesidades.

Siguiendo estas recomendaciones, cualquier hogar puede convertirse en un lugar más seguro y feliz para los gatos.