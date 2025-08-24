Escucha ruidos en su casa y descubre algo muy especial: "Era demasiado mono, quería adoptarlo, pero lo solté"

El creador de contenido gallego Javier Escudero ha vuelto a conquistar a sus seguidores en Instagram con una anécdota que mezcla sorpresa, ternura y mucho humor.

Lo que comenzó como una tarde tranquila en su casa terminó convirtiéndose en una historia viral gracias a la inesperada aparición de un pequeño visitante: un ratón que su gato Xisto decidió llevar hasta el interior del hogar.

El propio influencer relató lo sucedido en un vídeo publicado en redes sociales, donde aparece contando con naturalidad cómo fue el momento exacto del hallazgo.

"Estaba en la planta de arriba, escuché ruidos que hacía el gato y me encontré eso", explicó sorprendido. Lejos de entrar en pánico, Escudero no dudó en mostrar al roedor a la cámara y apuntó: "El ratoncito estaba bien, era demasiado mono y quería adoptarlo, pero lo solté a que siguiese siendo libre".

La reacción desató cientos de comentarios entre sus seguidores, que celebraron la ternura de la escena y la calma con la que afrontó una situación que para muchos sería incómoda.

No es la primera vez que Javier comparte historias protagonizadas por sus mascotas. Además de Xisto, el gato curioso que introdujo al roedor en la casa, el gallego convive también con su perra Pepa, que en otras ocasiones ha sido protagonista de sus publicaciones.

Entre ambos animales, el creador de contenido suele tener material suficiente para narrar escenas divertidas, caóticas o tiernas que rápidamente conectan con su comunidad digital.

La naturalidad con la que Escudero comparte su día a día es una de las claves de su éxito en redes sociales.

A diferencia de otros perfiles más encorsetados, sus vídeos transmiten espontaneidad y cercanía, lo que ha generado una base de seguidores fieles que disfrutan tanto de sus reflexiones como de los episodios cotidianos que decide mostrar.

Con cada publicación, Javier Escudero demuestra que el éxito en redes sociales no siempre depende de grandes producciones o contenidos espectaculares. Muchas veces, lo que más atrae a los usuarios son las pequeñas historias del día a día, contadas con naturalidad y un toque de humor.

Precisamente, son más de 500 internautas que han comentado el post en cuestión, una cifra que refleja la rápida repercusión que tuvo la publicación. La mayoría de mensajes se centraban en la ternura de la situación y en la forma tan natural con la que Escudero decidió afrontarla.

"Qué bonito gesto dejarlo libre", escribía una usuaria. Otro seguidor añadía en tono humorístico: "Xisto se merece un premio al mejor cazador... aunque no consiguiera quedarse con el botín".