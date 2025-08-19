Rescatan un gato en los incendios de Galicia y alertan sobre su mal estado: "Estaba débil y lleno de pus"

En medio de la devastación provocada por los incendios forestales que han asolado gran parte de la Península en los últimos días, una historia de esperanza ha emergido gracias a la solidaridad de los vecinos y la rápida acción de una joven local.

Iraide, vecina de la localidad gallega Verín, compartió en sus redes sociales el rescate de un pequeño gato que encontró entre el humo y las cenizas en el Valle de Monterrei. En este contexto crítico, Iraide encontró al gato debilitado y con signos de infección ocular y nasal.

"En medio de todos los fuegos del Valle de Monterrei cogimos a este gatito, estaba débil y con los ojos y la nariz llenos de pus. Nos dieron gotitas y antibiótico en el veterinario", comenta Iraide al inicio del vídeo publicado hace escasos 3 días en su cuenta personal de TikTok.

No obstante, el vídeo grabado por la joven va más allá de lo anecdótico. Según explica Iraide, el pequeño necesita con urgencia un hogar donde pueda crecer seguro y rodeado de cariño. "Si eres de Verín o de sus alrededores, ponte en contacto conmigo. Ayúdanos a compartirlo, es muy bueno", añade.

Gracias a los cuidados veterinarios y a la atención constante, el estado del gato ha mejorado notablemente en apenas 24 horas. De hecho, en un segundo vídeo publicado en TikTok, Iraide mostraba al animal ya recuperado y lleno de energía.

"¿Os acordáis que os dije que había encontrado esta bolita en los fuegos? Pues mirad qué bien está. Le hemos estado dando gotitas cada tres horas y el antibiótico. Tenía pus en la nariz y en los ojitos. Y ahora, mirad que bien está", manifiesta con un tono emocionado y esperanzador.

Tal y como apunta Iraide en este segundo vídeo, es la asociación Miquiños Verín, dedicada al cuidado y adopción de gatos callejeros en la comarca, quien se ha hecho cargo del proceso de adopción.

"Es una asociación de aquí, de Verín, que se encarga de todos los gatos callejeros. Y allí necesitan tanto adopciones como casa de acogida", apunta.

Mientras los incendios continúan dejando un rastro de destrucción en el sur de Ourense, la historia de este gato rescatado demuestra que incluso en medio de la tragedia, la solidaridad y el amor por los animales pueden generar esperanza y consuelo.