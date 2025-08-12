Un veterinario revela el gran error al rescatar un gato bebé: "Puede causar problemas gastrointestinales y cólicos"

Rescatar un gato bebé puede ser una experiencia emocionante que despierta emociones intensas: ternura, compasión y, muchas veces, una sensación de urgencia por actuar de inmediato.

Sin embargo, lo que hagas en los primeros minutos y horas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del pequeño. Esto no ocurre por falta de cariño, sino porque los cuidados de un felino tan joven son muy distintos a los de un gato adulto o incluso a los de un cachorro de perro.

Su sistema inmunológico es débil, su temperatura corporal no se regula bien y depende por completo de una figura materna, ya sea la gata o un cuidador humano que sepa qué hacer y qué evitar.

"Antes de tomarlo en brazos, alimentarlo o bañarlo, es importante saber qué prácticas pueden ser peligrosas", afirma un veterinario de la clínica Villa Michi, especializada solo en gatos.

La leche

El veterinario advierte de que nunca habría que darle leche de vaca. Los gatitos bebé tienen necesidades muy específicas: proteínas, grasas, minerales. Y la formulación es muy distinta a la que puede producir la leche de vaca.

"Esto puede causar problemas gastrointestinales, cólicos, diarreas, estreñimiento". Esta no aporta los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. Nunca emplees leche vegetal ni derivados lácteos humanos.

Hay fórmulas específicas para gatitos de distintas marcas. "Intenta encontrar la de mayor calidad y recuerda siempre prepararla al momento de darla". No se puede refrigerar, ni mantenerla fresca.

No es un bebé humano

No lo alimentes como si fuera un bebé humano. El uso de biberones es muy importante para los gatos muy pequeños, pero la manera correcta de hacerlo es como lo haría con su mamá en la naturaleza.

La barriga hacia abajo y la cara hacia arriba. "De esta manera se evita que la leche pueda ir por vías respiratorias y generar broncoaspiración".

Utiliza exclusivamente biberones y tetinas diseñados para gatitos. El orificio de la tetina debe permitir un goteo, no un chorro. La leche debe estar tibia, ni caliente, ni fría.

Deja que el gatito succione a su ritmo, si fuerza el biberón podría atragantarse. Mantenlo sujeto, tranquilo y en un ambiente cálido mientras lo alimentas.

Como lo haría su mamá

"Otro error común es no estimular a tu michi para que haga sus necesidades". Los gatos pequeños no pueden orinar ni defecar por ellos mismos durante las primeras tres semanas, así que necesitamos estimularlos nosotros como lo haría su mamá.

Primero hay que levantar su colita y con la ayuda de una gasa o un papel o una toalla húmeda, podemos estimular gentilmente la zona perianal y de los genitales.

Esta acción simula lo que haría la madre y ayuda a evitar estreñimiento o dificultades urinarias. "Hazlo después de cada comida, con mucha paciencia y siempre observando que evacúe correctamente", concluye el veterinario.