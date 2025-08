Una veterinaria habla claro y desmiente los mitos de la alergia a los gatos: "No existen los hipoalergénicos"

La alergia a los gatos es una preocupación común que afecta a muchas personas y, en ocasiones, puede dificultar la convivencia con estas mascotas. "A veces es incluso motivo de abandono", explica Sònia Sáez, veterinaria.

Hay muchos mitos y conceptos erróneos relacionados con las alergias a los gatos y muchas personas que las sufren no entienden completamente la causa real.

Es fundamental desmitificar las causas y entender cómo funciona esta reacción alérgica para poder manejarla adecuadamente.

No hay gato que no da alergia

"Contrario a la creencia popular, el pelo del gato no es el verdadero culpable de las reacciones alérgicas", confiesa la veterinaria. Así como el mito de la existencia de gatos hipoalergénicos no es real. "No hay gatos que 'no dan alergia'".

La alergia es provocada por ciertas proteínas presentes en la saliva, la piel, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas de cualquier gato.

La principal proteína alérgena es la Fel d 1, que causa el 95% de las alergias. Esta se produce principalmente en las glándulas salivales de los gatos. Cuando los gatos se acicalan, transfieren la Fel d 1 de su saliva a su pelaje.

Unas patas de un gato y una mano humana. Istock

Al ser "muy pegajosa", esta proteína se adhiere al pelo y a las descamaciones (caspa) que el gato suelta, liberándose al ambiente. "Esto, ¿qué quiere decir? Que también los felinos que no tienen pelo, los gatos esfinge, producen esta proteína", afirma.

El pelo y el género

El color y la longitud del pelo no influyen en la producción de alérgenos. Otro mito común sugiere que los gatos de pelo oscuro o largo provocan más alergia, pero Sáez explica que estos factores no intervienen en la creación de esta proteína.

La única característica física relacionada con la producción de alérgenos es el género del gato: "Estudios han demostrado que los gatos machos intactos generalmente producen niveles más altos de Fel d 1 que los esterilizados o castrados".

Mientras que el nivel de Fel d 1 producido por una gata hembra no se ve significativamente afectado por si está o no esterilizada.

No existen muchos factores que influyen en la reacción alérgica humana. "Solo depende de la sensibilidad que las personas tengan a los alérgenos", aclara la veterinaria. Cada gato expresa una cantidad diferente de alérgeno, la cual puede variar a lo largo de su vida o incluso durante el año.

Por estas razones, no hay una alergia igual que otra. "Un gato, pues puede provocar más alergia o menos según el gato, pero también según la persona". Un ser humano puede tener una reacción alérgica fuerte incluso si el gato produce poca Fel d 1, si es muy sensible a los alérgenos.

Minimizar los riesgos

Cuando tenemos a un gato viviendo en nuestro hogar, es necesario minimizar la exposición a los alérgenos en el hogar de diferentes formas. Ventilar la casa varias veces al día, usar la aspiradora en vez de una escoba, ya que esta última esparce el pelo.

También se recomienda fregar el suelo con lejía, cambiar con frecuencia las sábanas y las mantas del sofá. O utilizar Pro Plan Live Clear, un nuevo alimento para gatos que ayuda el manejo de las alergias.

No es un medicamento, no necesita prescripción médica, pero contiene una sustancia que viene del huevo de gallinas expuestas a este alérgeno, que lo consigue neutralizar hasta el 47%. Casi la mitad de esta proteína.

El gato "continuará produciendo" la proteína Fel d 1, pero el alimento la neutraliza para reducir sus efectos en las personas. Es un alimento inocuo que no afecta a su salud y aporta una nutrición completa para que siga estando saludable.

Vivir con gatos desde pequeños

Este nuevo pienso es una herramienta adicional de manejo. Aun así, Sáez enfatiza que cada caso debe ser evaluado por el alergólogo de referencia de la persona.

Para convivir con un gato si se es alérgico depende de la cantidad de proteína que produce el gato y de la sensibilidad que cada persona tiene. El objetivo es minimizar la exposición a la proteína.

"Es verdad que niños que han estado expuestos a animales desde muy pequeños tienen una capacidad inmunitaria más alta en general", concluye la veterinaria.