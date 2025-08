Una veterinaria advierte sobre los peligros del tabaco para los animales: "Pueden sufrir graves problemas de salud"

En nuestro día a día existe una gran amenaza para la salud mental y física de los perros: el humo del tabaco. No solo daña los pulmones de tu animal de compañía, sino que también puede alterar su estado de ánimo y conducta.

"Los animales que conviven con fumadores pueden sufrir graves problemas de salud", explica la veterinaria Daniela Peñaranda en un vídeo de TikTok. El humo del tabaco contiene más de 7.000 químicos.

Un estudio reciente, Behavioral changes in domestic dogs associated with exposure to secondhand smoke: A cross-sectional study, publicado en abril de 2025 en el Journal of Veterinary Behavior, alerta sobre los efectos del humo en espacios cerrados como el coche y el perjuicio para la salud de los perros.

El consumo de tabaco es una de las principales causas de enfermedad prevenible en humanos, pero también tiene consecuencias graves para los animales de compañía. Ellos comparten el aire en casa, en el coche y en otros espacios cerrados.

Infecciones y cánceres

Los animales, inhalando el humo que sale de la quema del tabaco directamente de la boca de los humanos, contraen más infecciones, alergias, problemas respiratorios, incluyendo el cáncer de pulmón.

La veterinaria explica que los tumores nasales se presentan 250% más en perros de nariz larga. "El labrador tiene una mayor predisposición a sufrir de cáncer de nariz, mientras que el pug, el de pulmones".

Además, también los gatos que conviven con fumadores están a riesgo de padecer de cáncer de pulmón, de linfoma o de asma.

"Se pueden ver afectados por el humo o también por los residuos químicos que quedan sobre los muebles o las alfombras, además de su pelo. Incluso si abres una ventana o puerta, el humo se esparcirá en toda la casa", afirma la veterinaria.

Al inhalarlo pueden sufrir cáncer incluso en la boca. "Cuidado con las cenizas: pueden ser ingeridas por los animales e intoxicarlos", advierte.

Peligro emocional

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno, que llena restaurantes, oficinas, hogares u otros espacios cerrados cuando las personas fuman estos productos.

Este peligro altera la salud emocional y conductual de las mascotas, no solo su sistema respiratorio. El estudio ha revelado que los perros que viven en ambientes con humo de tabaco muestran niveles significativamente mayores de ansiedad, miedo, agresividad y dificultad para el aprendizaje.

La investigación del Journal of Veterinary Behavior, basada en más de 300 perros, indica específicamente que la exposición constante al humo puede provocar desde alergias cutáneas hasta problemas de comportamiento, ansiedad y agresividad en los perros.



Además, genera ansiedad y reacciones de miedo, disminuye la capacidad de adiestramientos y reduce la actividad. Esto afecta al interés en el juego, la compañía, la atención, la concentración y la excitación.

Los expertos también alertan sobre una práctica frecuente y peligrosa: fumar dentro del coche con el perro presente. Al tratarse de un espacio reducido y poco ventilado, las sustancias tóxicas del humo se concentran con facilidad y afectan directamente al animal.

Los cinco tips

La compañía farmacéutica Aflofarm recomienda a los fumadores que busquen ayuda profesional para dejar de fumar y ofrece cinco recomendaciones para proteger a los perros del humo del tabaco:

No fumes en espacios cerrados donde esté tu mascota, ya sea en casa o en el coche. Ventila bien cualquier estancia donde se haya fumado, ya que el humo residual se adhiere a muebles, alfombras y tejidos. Evita fumar durante los paseos si el animal va contigo y permanece cerca. Consulta con tu veterinario si detectas cambios de humor o comportamiento en tu perro, ya que pueden estar relacionados con el entorno. Incluye a tus mascotas en tu decisión de dejar de fumar, pues pensar en su salud puede ser un gran motivador para el cambio.

Proteger a los perros del humo del tabaco no requiere grandes esfuerzos, solo un poco más de conciencia, pues ellos no pueden elegir el aire que respiran