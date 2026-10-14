Un momento de la presentación de la nueva temporada de invierno de Ryanair en Málaga. EE

Ryanair abre seis nuevas rutas desde el aeropuerto de Málaga este invierno a destinos europeos: 92.000 plazas más

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LO ESENCIAL Las claves Ryanair ofrecerá 82 rutas desde Málaga este invierno, incluyendo seis nuevas a Trieste, Venecia-Marco Polo, Turín, Katowice, Košice y Hamburgo. La aerolínea incrementará en 92.000 su oferta de plazas en el aeropuerto malagueño, alcanzando los 3,4 millones de asientos ofertados. Habrá un aumento de frecuencias en 31 conexiones existentes, destacando un refuerzo especial en las rutas hacia Italia y Polonia. La compañía mantiene 15 aviones basados en el aeropuerto de Málaga, donde ostenta una cuota de mercado del 34%.

La aerolínea irlandesa Ryanair es líder en el aeropuerto de Málaga desde hace 15 años y cada vez que presenta su nueva temporada, de verano o invierno, despierta expectación por conocer las nuevas rutas directas que pondrá en servicio. De hecho, su cuota de mercado en Málaga es del 34%.

Este miércoles ha dado a conocer su programación de invierno en Málaga y habrá un total de 82 rutas con seis nuevas a Trieste, Venecia-Marco Polo, Turín (Italia), Katowice (Polonia), Košice (Eslovaquia) y Hamburgo (Alemania).

Por otra parte, ha incrementado el número de frecuencias en 31 de las rutas que ya tenían a Roma, Colonia, Oporto, Cracovia o Budapest, consolidando así su apuesta por el cuarto mayor aeropuerto de España.

En total, Ryanair pondrá a la venta 92.000 plazas más este invierno hasta llegar a los 3,4 millones en el aeropuerto malagueño entre finales de este mes y finales de marzo, cuando arrancará la temporada de verano.

La línea cuenta con 15 aviones basados en Málaga lo que, según la empresa, "supone una inversión de 1.500 millones de dólares y contribuye al mantenimiento de más de 6.800 puestos de trabajo locales".

La presentación ha tenido lugar en la Diputación de Málaga con la asistencia del presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado; el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Lara; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido; y la directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz.

"Este invierno hacemos un refuerzo especial en las conexiones a Italia y Polonia, que registrarán un aumento de capacidad del 48 % y del 30 %, respectivamente", ha señalado Ruiz.

"La conectividad aérea es una de las grandes prioridades de Turismo Costa del Sol. Disponer de buenas conexiones, ampliar las frecuencias y abrir nuevas rutas resulta fundamental para facilitar la llegada de visitantes, reforzar nuestra presencia en los mercados internacionales y seguir generando oportunidades para el conjunto de los municipios de la provincia", ha indicado por su parte Francisco Salado.