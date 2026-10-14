El espectacular verano del aeropuerto de Málaga: casi 9 millones de pasajeros en 60.000 vuelos

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LO ESENCIAL Las claves El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró casi 9 millones de pasajeros entre julio y septiembre, lo que supone un incremento medio del 6%. Se operaron cerca de 60.000 vuelos durante los tres meses de verano, promediando más de 600 operaciones diarias. En los primeros nueve meses del año, el aeródromo acumula 22,1 millones de viajeros y prevé superar los 27 millones al finalizar 2026. Málaga se consolida como el cuarto aeropuerto de España y el tercero en la península tras Madrid y Barcelona.

El aeropuerto internacional Málaga-Costa del Sol va camino de pulverizar un nuevo récord anual de pasajeros. Lleva ocurriendo varios años, pero aún así no deja de sorprender el fuerte tirón de este destino con tanta incertidumbre geopolítica y económica en el resto del mundo.

Los tres meses más fuertes son los del verano. Y los datos han vuelto a ser espectaculares. Casi 9 millones de pasajeros entre julio, agosto y septiembre con un incremento medio del 6%, según los datos oficiales de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Las aerolíneas han operado casi 60.000 vuelos en estos tres meses de entrada o salida en el aeropuerto de Málaga, por lo que el trasiego ha sido constante. Más de 600 vuelos diarios de media.

El aeropuerto malagueño se ratifica, una vez más, como el cuarto mayor aeródromo de España tras Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Si se obvia el carácter insular del mallorquín, Málaga es el tercero peninsular.

En los nueve primeros meses del año, el aeropuerto de Málaga ha registrado 22,1 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 6,6% respecto al mismo ejercicio del año anterior, en 151.000 vuelos.

En 2025 alcanzó los 26,7 millones de usuarios, su máximo histórico. Al ritmo actual y, salvo sorpresa, en 2026 superará los 27 millones de pasajeros.

En 2023, pasado el efecto de la pandemia, fue utilizado por 22,3 millones de viajeros, por lo que el incremento ha sido espectacular. Cinco millones de viajeros en cinco años.

Las aerolíneas siguen apostando de forma confiada por Málaga con Ryanair a la cabeza, ya que lidera el volumen de rutas y pasajeros desde hace más de una década en Málaga.

Precisamente este miércoles Alejandra Ruiz, directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, presentará la temporada de invierno de la compañía en Málaga, acompañada de Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga; Manuel Lara, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía; Jacobo Florido, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.