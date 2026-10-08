La reclamación de grandes hoteleros en la Costa del Sol: "Necesitamos viviendas asequibles para el personal"

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LO ESENCIAL Las claves Grandes hoteleros de la Costa del Sol reclaman la creación de viviendas asequibles para garantizar el alojamiento de su personal. La dificultad de acceso a la vivienda en la zona está provocando que muchos trabajadores de fuera de la provincia ya no quieran trasladarse allí. A pesar de este reto, el sector turístico de Marbella vive un gran momento y algunos hoteles plantean abrir ya en diciembre y reducir la estacionalidad. Los directivos señalan la importancia de equilibrar el crecimiento turístico con la sostenibilidad para no deteriorar los atractivos del destino.

La Costa del Sol y especialmente Marbella es uno de los destinos turísticos de lujo del mundo. Hay hoteles espectaculares de alta categoría que, además, están haciendo fuertes inversiones para estar a la última.

El turismo está reaccionando de forma positiva y las cifras de ocupación son buenas. Pero hay que mirar también detrás de la cortina, es decir, cuidar a las personas, a los trabajadores que hacen que eso sea posible.

La dificultad para acceder a una vivienda está en letras mayúsculas en los hoteles.

“Necesitamos que se hagan viviendas asequibles para el personal. Las infraestructuras no solo tienen que permitir que el turista llegue al destino, sino también que los ciudadanos puedan llegar fácilmente a sus puestos de trabajo”, ha asegurado este jueves Merry Antoja, directora general del hotel Kimpton Los Monteros, en un debate organizado por el Grupo Vía en Les Roches.

No es un tema ni mucho menos baladí. En zonas como Mallorca hay trabajadores viviendo donde pueden, incluso en coches, por el alto precio de los pisos. Y en la Costa del Sol se corre el riesgo de que pase lo mismo. De hecho, muchos trabajadores de fuera de la provincia ya no quieren venir aquí.

Un momento de la jornada. EE

La captación del talento ha sido otro de los temas a tratar. Jorge Manzur, director general de Don Carlos Resort, ha afirmado que "necesitamos personal capacitado y orgulloso de su trabajo, que vea el sector como una profesión más que como algo de paso". Para ello, lógicamente, este personal debe poder acceder a viviendas dignas.

Visión positiva

Marbella está funcionando bien desde el punto de vista turístico y los expertos así lo reflejan.

“Hay confianza para invertir en Marbella porque existe la certeza de que el retorno es real. La combinación de una oferta de primer nivel y una excelente conectividad permite seguir elevando la experiencia del visitante”, ha asegurado Mano Soler, director general de Les Roches Marbella.

Manzur ha precisado que, además de crecer, "Marbella lo está haciendo de forma sólida" hasta el punto que ha señalado que “por primera vez, después de varios años, nos vemos con la capacidad de abrir en diciembre”.

Un aspecto clave para romper la estacionalidad ha sido la organización de eventos de todo tipo, muchos de ellos de escala internacional.

“Ferias y competiciones como el triatlón o el tenis nos ayudan a mantener una ocupación más estable durante el año y nos permiten confiar en que esta sea la última temporada que cerremos en noviembre", ha indicado Ignacio Gómez, director general de METT Hotel & Beach Resort Marbella y Estepona.

Julián Cabanillas, director general del hotel Marbella Club, ha explicado por su parte que “hace un tiempo los turistas cambiaron sus preferencias por destinos como Dubái. A partir de la pandemia, sin embargo, empezaron a regresar a Marbella buscando el servicio, la seguridad y el ambiente que hacen único al destino”.

Luis Carlos Domínguez, director general de ME Marbella Hotel, ha resaltado que el reto ahora está en encontrar el equilibrio entre esa cantidad con la calidad.

"El mayor riesgo no está en cuanto más podemos crecer, sino en cómo podemos hacerlo sin deteriorar todos los atractivos que hacen que la gente nos quiera visitar. Debemos ser responsables en la gestión de los recursos del destino para seguir ofreciendo esa experiencia única”, ha detallado.