Málaga intensifica su promoción en Nueva York y Washington para ganar peso en el mercado turístico de EEUU

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha intensificado su promoción turística en Nueva York y Washington D.C., presentando su oferta cultural, gastronómica y de experiencias urbanas a turoperadores, agentes y medios estadounidenses. La delegación malagueña mantuvo reuniones con Delta Air Lines para explorar nuevas oportunidades de conectividad aérea entre EE.UU. y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. En Washington D.C., se avanzó en la organización de un ciclo de conferencias sobre Bernardo de Gálvez y se celebró un evento en la Embajada de España con más de 900 asistentes. La iniciativa ‘De Gálvez 250’ contempla acciones promocionales en 16 ciudades estadounidenses, aprovechando el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. para fortalecer los lazos históricos y turísticos.

Málaga apuesta por Nueva York y Washington D.C. para promocionarse y dar a conocer el sector turístico, cultural y comercial de la capital.

Así lo han dado a conocer desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado en el que han informado de que el Área de Turismo y Turismo Costa del Sol de la Diputación de Málaga ha culminado una intensa agenda de promoción dirigida a reforzar el posicionamiento de Málaga y la Costa del Sol en el mercado estadounidense.

La misión, que comenzó en Atlanta con acciones institucionales, promocionales y de conectividad aérea, entre ellas la inauguración del mural Málaga loves Atlanta, ha continuado posteriormente en Nueva York y Washington, dos ciudades estratégicas por su influencia turística, mediática, comercial, cultural e institucional.

Esta acción se ha desarrollado en el marco de la iniciativa De Gálvez 250 y de la estrategia de internacionalización turística del destino.

Acciones en Nueva York

La agenda en Nueva York arrancó el 16 de junio e incluyó una reunión con la dirección de USTOA, United States Tour Operators Association, la principal asociación de turoperadores de Estados Unidos.

Durante el encuentro se presentó la oferta turística de Málaga y la Costa del Sol y se analizaron posibles líneas de colaboración para reforzar la comercialización del destino en el mercado norteamericano, especialmente en el contexto de la conmemoración de América 250.

Esta reunión permitió trasladar a la industria de turoperadores estadounidenses el potencial de Málaga como destino urbano, cultural, gastronómico y experiencial, así como su capacidad para integrarse en itinerarios de alto valor vinculados a Andalucía, España y el Mediterráneo.

La misión continuó con una presentación exclusiva para más de una veintena de agentes de viaje pertenecientes a la red Virtuoso, celebrada en el hotel NH Collection Nomad New York.

Asimismo, se celebró una presentación específica para medios de comunicación con una veintena de periodistas de algunos de los principales grupos mediáticos estadounidenses, entre ellos cabeceras de referencia internacional y medios especializados en turismo, viajes, cultura y estilo de vida.

Reunión con Delta Air Lines en Atlanta

Previamente a las acciones promocionales en Nueva York y Washington D.C., la delegación malagueña mantuvo una reunión de trabajo con representantes de Delta Air Lines en la sede mundial de la compañía, en Atlanta, con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional de Málaga y la Costa del Sol en el mercado norteamericano.

Durante la reunión se analizaron nuevas oportunidades de conectividad aérea entre Estados Unidos y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, así como posibles líneas de colaboración para fortalecer la presencia del destino en este mercado estratégico.

La delegación malagueña trasladó a la compañía la evolución turística de Málaga, el crecimiento de su proyección internacional y el papel del aeropuerto como una de las principales puertas de entrada al sur de Europa, especialmente para segmentos de alto valor vinculados a la cultura, la gastronomía, el patrimonio, las experiencias urbanas y el turismo de calidad.

Agenda en Washington D.C.

La misión ha concluido en Washington D.C., donde se desarrollaron acciones de alto valor institucional y cultural vinculadas a la figura de Bernardo de Gálvez y a los lazos históricos entre Málaga, España y Estados Unidos.

Entre ellas destacó la reunión mantenida con Destination DC y Smithsonian Institution para avanzar en la organización de un futuro ciclo de conferencias dedicado a Bernardo de Gálvez, previsto para el mes de septiembre.

Esta iniciativa permitirá profundizar en la difusión de la historia compartida entre España y Estados Unidos a través de una de las instituciones culturales y científicas más prestigiosas del país.

La programación culminó el 19 de junio con una celebración en torno a la Feria de Málaga en el Spain Cultural Center de la Embajada de España en Washington D.C.

La respuesta a esta acción fue muy positiva, con más de 900 asistentes procedentes de ámbitos como la cultura, la política, la tecnología, el turismo, la empresa y la sociedad civil de Washington. La jornada sirvió también para presentar Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica.

‘De Gálvez 250’, un puente entre Málaga y Estados Unidos

En cuanto a promoción, la iniciativa De Gálvez 250 contempla acciones en 16 ciudades estadounidenses, entre ellas Miami, Dallas, Washington, Pensacola, Galveston, San Antonio, Houston, Filadelfia, Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Nueva Orleans, Atlanta y Chicago.

El proyecto aprovecha la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos para poner en valor la figura de Bernardo de Gálvez y reforzar los lazos históricos, culturales, turísticos e institucionales entre Málaga y el país norteamericano.

La misión se ha apoyado en la campaña de promoción digital desarrollada en Estados Unidos en torno a Bernardo de Gálvez y los vínculos históricos entre Málaga y el país norteamericano.

Esta campaña ha superado el millón de impresiones, ha alcanzado a cerca de dos millones de usuarios en distintos mercados estadounidenses durante seis meses de actividad, ha generado más de 18.000 interacciones y clics de interés, y ha dirigido a cerca de 6.000 usuarios a la página web creada específicamente para la iniciativa.

En conjunto, la estrategia ‘De Gálvez 250’ ha permitido presentar Málaga como un referente internacional en cultura, gastronomía, innovación y calidad de vida, reforzando su posicionamiento entre viajeros norteamericanos interesados en experiencias auténticas, patrimonio, arte, historia y cocina mediterránea.